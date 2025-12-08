10.000 em bé chào đời tại FV: Hành trình khẳng định chất lượng chuyên môn, dịch vụ

Người mẹ đầu tiên sinh con tại FV: "Trải nghiệm hoàn toàn khác biệt!"

Năm 2003, khi Bệnh viện FV vừa đi vào hoạt động, chị Đào Thị Ngọc Bích, một trong những nhân viên đầu tiên phát hiện mình mang thai ngay lúc chuẩn bị nhận việc. Lo ngại việc có bầu làm ảnh hưởng đến công việc, chị báo với bộ phận nhân sự. Tuy nhiên, phản hồi từ quản lý khiến chị bất ngờ: "Chúc mừng chị, chị sẽ là nhân viên người Việt đầu tiên sinh con tại FV".

Thai kỳ của chị diễn ra nhẹ nhàng và suôn sẻ: những lần khám thai được sắp xếp ngay trong ngày làm việc, mọi thắc mắc đều được các bác sĩ tận tình giải đáp. Ngày chuyển dạ, một bé trai kháu khỉnh cất tiếng khóc chào đời, mở ra hành trình làm mẹ đầy hạnh phúc. Ngay sau sinh, em bé được bác sĩ nhi khoa kiểm tra sức khỏe. Chị Bích được các nữ hộ sinh chăm sóc vết thương, thay băng rất nhẹ nhàng. Ban đêm, nữ hộ sinh đưa bé sang phòng riêng chăm sóc để chị có thời gian nghỉ ngơi, điều rất hiếm gặp vào thời điểm cách đây hơn 20 năm.

Gia đình chị Bích: 3 “em bé FV”năm xưa nay đã lớn, con đầu của chị lập gia đình và vừa đón chào thành viên mới ẢNH: NVCC

"Đến giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác thoải mái và hạnh phúc khi được chăm sóc ân cần khi sinh ở FV. Tôi tự hào vì là nhân viên nữ người Việt đầu tiên sinh con tại FV, con trai tôi cũng là một trong những em bé FV đầu tiên", chị Bích chia sẻ.

Chị Bích sau đó tiếp tục sinh hai bé nữa tại FV vào các năm 2007 và 2012, cả ba hành trình đều đầy ắp sự bình yên và tin tưởng.

Ba lần vượt cạn đầy thử thách và một niềm tin trọn vẹn với FV

Với chị Nguyễn Thị Kim Cương (39 tuổi, TP.HCM), cả ba lần mang thai đều có nguy cơ cao, nhưng chị chọn FV vì tin tưởng vào chuyên môn của bác sĩ và sự theo dõi sát sao trong từng giai đoạn. Người đồng hành cùng chị là bác sĩ Ngô Trung Nam, người có nhiều kinh nghiệm xử lý các trường hợp thai kỳ phức tạp.

Bác sĩ Ngô Trung Nam “ông đỡ” được nhiều sản phụ tin tưởng . ẢNH: FV

Lần mang thai đầu tiên năm 2014, chị tăng 30kg, nhưng siêu âm cho thấy thai nhi nhỏ so với tuổi thai. Bác sĩ Nam tìm ra nguyên nhân là do chị bị tăng trở kháng động mạch tử cung. Đây là tình trạng dòng máu từ mẹ đến nhau thai bị cản trở, khiến lượng ôxy và dưỡng chất truyền đến thai nhi giảm, có thể khiến thai chậm phát triển, tiền sản giật, suy thai mạn, sinh non, thậm chí thai lưu...

Người nhà đưa chị đi khám thêm ở cơ sở y tế bên ngoài để có thêm lời khuyên về chuyên môn; bác sĩ bên ngoài đề nghị sinh non để nuôi con trong lồng ấp, khiến chị hoang mang.

Từng nghiên cứu sâu về lĩnh vực này, bác sĩ Nam đã tư vấn: "Dựa vào biểu đồ tăng trưởng thì tốc độ tăng trưởng của thai nhi ổn định, như vậy em bé sinh ra sẽ bình thường dù nhẹ cân." Bác sĩ lên một phác đồ điều trị tối ưu để tăng lưu lượng máu nuôi thai, nhờ vậy chị đã sinh ra một bé trai đủ tháng, khỏe mạnh với cân nặng hơn 2kg.

Thai kỳ thứ hai năm 2016 lại mang đến thử thách khác cho chị: em bé đã liên tục "dọa" sinh non. Bác sĩ Nam cho chị dùng thuốc kiểm soát nguy cơ đồng thời cho phép chị sinh hoạt bình thường. Trái với quan niệm phải nằm yên, bác sĩ Nam giải thích các nghiên cứu mới cho thấy việc nằm yên không giúp thai "giữ" lâu hơn, thậm chí có thể gây thuyên tắc mạch ở người thừa cân. "Tôi rất biết ơn bác sĩ Nam, nhờ bác sĩ mà tôi đón em bé chào đời đủ tháng, nặng 3kg", chị Kim Cương xúc động kể lại.

Thai kỳ thứ 3, chị bất ngờ bị xuất huyết ở tuần 30, nguy cơ sinh non rất cao. Sau khi siêu âm và chẩn đoán chính xác vấn đề, bác sĩ Nam đặt vòng nâng cổ tử cung cho chị. Thiết bị này giúp nâng đỡ và cố định tử cung ở vị trí an toàn, ngăn ngừa chuyển dạ sớm, thai nhi phát triển ổn định và em bé chào đời đủ tháng.

Chị Kim Cương và em bé Tâm An xinh xắn chụp hình lưu niệm trong chuyến du lịch cùng gia đình

"Nói về việc sinh con tại FV, tôi có thể gói gọn trong 5 chữ: tin tưởng và chu đáo. Tôi giới thiệu khoa Sản FV cho rất nhiều người thân và bạn bè. Ở đây thai phụ cảm thấy an tâm suốt thai kỳ và dịch vụ chăm sóc như đi nghỉ dưỡng", chị chia sẻ.

Có thể nói, mỗi em bé chào đời tại FV là một câu chuyện đáng nhớ, một trải nghiệm ý nghĩa; FV đã trở thành chọn lựa của hơn 10.000 gia đình suốt hơn 22 năm qua.

FV cung cấp trải nghiệm làm mẹ an toàn, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc ẢNH: FV

Năm 2024, FV trở thành thành viên của Thomson Medical Group (Singapore), Tập đoàn y tế hàng đầu châu Á về chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em. Sự kiện này mang lại sự hậu thuẫn mạnh mẽ để Khoa Sản FV Thomson phát triển lên tầm cao mới. Nhằm tri ân hơn 10.000 gia đình đã đồng hành suốt hai thập kỷ, FV tổ chức Ngày hội "Em bé FV", dịp để các bé trở về nơi mình cất tiếng khóc đầu đời, gặp lại bác sĩ, nữ hộ sinh từng chăm sóc mình, cũng như để các gia đình chuẩn bị đón các em bé trong tương lai, có điều kiện tìm hiểu dịch vụ thai sản toàn diện tại FV. Sự kiện gồm: Triển lãm ảnh "10.000 Em bé FV"

Hoạt động vui chơi gắn kết gia đình

Tặng quà tri ân. Thời gian: 09:30 – 17:00, thứ bảy, ngày 13.12.2025

Địa điểm: Tầng trệt, Bệnh viện FV

Thời gian: 09:30 – 17:00, thứ bảy, ngày 13.12.2025Địa điểm: Tầng trệt, Bệnh viện FV Các gia đình có thể đăng ký tham dự sự kiện qua link sau: https://forms.gle/wbt27r4FUD1wqoe66



