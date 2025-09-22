Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

1001 điều Special: Khi những niềm vui giản đơn nơi công sở cũng đáng tự hào

22/09/2025 15:30 GMT+7

Trong công việc, niềm vui không chỉ đến từ những cột mốc lớn như thăng chức hay tăng lương. Đôi khi, một email khen ngợi từ khách hàng, một dự án hoàn thành đúng hạn hay chỉ đơn giản là buổi chiều tan làm đúng giờ cũng xứng đáng để ta nâng ly ăn mừng.

1001 điều Special: Khi những niềm vui giản đơn nơi công sở cũng đáng tự hào- Ảnh 1.

Chính những khoảnh khắc ấy mới là mảnh ghép làm nên hành trình đi làm trọn vẹn và đáng nhớ. Bởi công việc không chỉ được đo bằng kết quả cuối cùng, mà còn bởi từng khoảnh khắc hứng khởi, từng niềm vui bất ngờ, và cả sự tự hào thầm lặng khi ta hoàn thành tốt vai trò của mình.

Truyền tải tinh thần đó, Bia Saigon Special ra mắt lyrics video "1001 ĐIỀU SPECIAL" - Phiên Bản Công Việc, với sự đồng hành của hai Special CCO (Chief Celebration Officers) Jun Phạm và Tăng Phúc. Đặc biệt, bạn còn có cơ hội đồng sáng tác cùng hai Special CCO thông qua game 1001 Điều Special trên Zalo: chỉ cần tham gia và chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt của mình, bạn sẽ nhận ngay lời chúc từ Special CCO và góp thêm lời ca cho bài hát.

Tham gia ngay game 1001 Điều Special trên Zalo để chia sẻ câu chuyện của bạn, đồng sáng tác cùng hai Special CCO và có cơ hội rinh về nhiều phần quà hấp dẫn. Bên cạnh đó, hãy cùng Bia Saigon Special thưởng thức 1001 Điều Special – Phiên Bản Công Việc để lan tỏa tinh thần ăn mừng mọi khoảnh khắc trong công việc – dù lớn hay nhỏ, tất cả đều thật Special.

Khám phá thêm chủ đề

