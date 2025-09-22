1001 điều Special: Khi những niềm vui giản đơn nơi công sở cũng đáng tự hào

Chính những khoảnh khắc ấy mới là mảnh ghép làm nên hành trình đi làm trọn vẹn và đáng nhớ. Bởi công việc không chỉ được đo bằng kết quả cuối cùng, mà còn bởi từng khoảnh khắc hứng khởi, từng niềm vui bất ngờ, và cả sự tự hào thầm lặng khi ta hoàn thành tốt vai trò của mình.

Truyền tải tinh thần đó, Bia Saigon Special ra mắt lyrics video "1001 ĐIỀU SPECIAL" - Phiên Bản Công Việc, với sự đồng hành của hai Special CCO (Chief Celebration Officers) Jun Phạm và Tăng Phúc. Đặc biệt, bạn còn có cơ hội đồng sáng tác cùng hai Special CCO thông qua game 1001 Điều Special trên Zalo: chỉ cần tham gia và chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt của mình, bạn sẽ nhận ngay lời chúc từ Special CCO và góp thêm lời ca cho bài hát.

Tham gia ngay game 1001 Điều Special trên Zalo để chia sẻ câu chuyện của bạn, đồng sáng tác cùng hai Special CCO và có cơ hội rinh về nhiều phần quà hấp dẫn. Bên cạnh đó, hãy cùng Bia Saigon Special thưởng thức 1001 Điều Special – Phiên Bản Công Việc để lan tỏa tinh thần ăn mừng mọi khoảnh khắc trong công việc – dù lớn hay nhỏ, tất cả đều thật Special.