Theo ghi nhận của Thanh Niên vào chiều 17.11, nhiều công trình của hộ dân sống dọc kênh Thụy Phương (P.Đông Ngạc, Hà Nội) xuất hiện các vết nứt. Một số vị trí có dấu hiệu lún, nghiêng, khiến người dân lo ngại về mức độ an toàn và độ bền của công trình.

106 hộ dân sống dọc kênh Thụy Phương có công trình bị ảnh hưởng khi Hà Nội thi công dự án khẩn cấp khoảng 920 tỉ đồng ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ông Hoàng Văn Sinh (77 tuổi ở số nhà 45, ngõ 10A Thụy Phương), thời điểm trước khi thi công, đơn vị liên quan đã đến kiểm tra, ghi nhận hiện trạng nhà cửa để làm cơ sở theo dõi. Thời điểm đó, ngôi nhà 3 tầng cùng các hạng mục sân gạch, tường, cổng của gia đình ông vẫn bình thường.

"Từ ngày họ làm công trình thì nhà tôi bị nứt, sân và nhiều chỗ khác bị sụt lún. Trước đây, mỗi lần thi công, đóng cừ là nhà cửa rung lên. Có hôm đặt chậu nước trong nhà thấy mặt nước sóng sánh", ông Sinh kể.

Dẫn phóng viên đi kiểm tra từng vị trí trong nhà, ông Sinh chỉ vào những vết nứt chạy ngang tường. Một số vị trí ở sân và cổng cũng xuất hiện tình trạng nứt, tách khỏi kết cấu ban đầu. Đáng chú ý, phần cổng và tường rào phía ngoài có dấu hiệu nghiêng, xô lệch.

Dù những vết nứt trên tường nhà hiện chưa quá lớn nhưng xuất hiện ở nhiều vị trí, khiến gia đình ông Sinh thấy bất an. Ông lo ngại tình trạng này theo thời gian có thể sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp hơn, từ đó ảnh hưởng đến kết cấu và tuổi thọ công trình.

Ngôi nhà cao tầng của gia đình ông được xây dựng khoảng năm 2016, với tổng chi phí gần 1 tỉ đồng, là thành quả tích góp trong nhiều năm. Nay các hạng mục bị ảnh hưởng, gia đình ông Sinh đứng trước nguy cơ phải bỏ thêm khoản tiền lớn để sửa chữa, thậm chí phá dỡ một số phần công trình để xây dựng lại.

"Nhìn cái cổng, tường rào bây giờ thì chắc phải đập đi xây lại, tốn mấy chục triệu đồng vì phải đào xuống tận móng. Còn nhà bị nứt thì không biết sửa thế nào cho đảm bảo. Mình không có nhiều tiền, tuổi cũng cao rồi, chỉ mong được bồi thường thỏa đáng để khắc phục công trình, từ đó gia đình yên tâm sinh sống lâu dài", ông Sinh nói.

Nền sân, tường nhà của gia đình ông Hoàng Văn Sinh bị nứt trong quá trình thi công kênh Thụy Phương ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Không chỉ riêng gia đình ông Sinh, nhiều hộ dân khác trong khu vực cũng phản ánh tình trạng công trình bị ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ cho nhiều khu vực Resco, Ecohome, ngoại giao đoàn, tây hồ Tây, Ciputra và lân cận.

Đây là dự án được TP.Hà Nội đầu tư theo lệnh khẩn cấp, với tổng mức đầu tư khoảng 920 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP.Hà Nội (viết tắt là Ban Nông nghiệp) làm chủ đầu tư.

Trước thực trạng công trình nhà dân ven kênh Thụy Phương bị nứt, ngày 13.11 vừa qua, đại diện UBND P.Đông Ngạc và Ban Nông nghiệp cùng nhà thầu thi công, công ty bảo hiểm và tư vấn giám sát đã có buổi làm việc.

Kết quả làm việc thống nhất có 106 hộ gia đình bị ảnh hưởng. Từ đó, các bên giao công ty bảo hiểm xây dựng phương án hỗ trợ bồi thường, gửi phương án cho 106 hộ gia đình này trước ngày 21.11.

Dự án cải tạo tuyến kênh Thụy Phương xử lý khẩn cấp bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ được Hà Nội phê duyệt hồi tháng 2, có điểm đầu ở trạm bơm Thụy Phương (P.Thụy Phương), điểm cuối ở nút giao đường Võ Chí Công - Hoàng Quốc Việt (P.Nghĩa Đô).

Trong mùa mưa năm 2026, dự án cơ bản hoàn thành và đưa vào khai thác, phục vụ công tác phòng, chống ngập úng. Hiện, các hạng mục phụ của dự án đang tiếp tục được thi công, hoàn thiện.