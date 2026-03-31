11 năm đồng hành, Nestlé MILO lan tỏa tinh thần thể thao cùng Tiền Phong Marathon

Đó là chia sẻ từ bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam khi nói về sự đồng hành của Nestlé MILO trong Tiền Phong Marathon 2026.

Đại diện Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Tiền Phong Marathon tham quan gian hàng Nestlé MILO

Thu hút hơn 12.000 vận động viên so tài

Marathon Tiền Phong lần thứ 67, năm 2026 diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27 - 29.3, có thông điệp giàu cảm hứng: "Đón ánh bình minh". Giải đấu năm nay chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3); kỷ niệm 80 năm ngày Thể thao Việt Nam; kỷ niệm 38 năm sự kiện Gạc Ma...

Tiền Phong Marathon 2026 diễn ra trên cung đường ven biển, gắn với nhiều sự kiện lớn, giúp các vận động viên có nhiều trải nghiệm ý nghĩa. Sự kiện đã thu hút hơn 12.000 vận động viên, từ chuyên nghiệp đến phong trào, tham gia ở các cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Các nội dung thi đấu diễn ra liên tục từ rạng sáng đến trưa.

Các vận động viên nỗ lực hoàn thành cự ly đã đăng ký

Trong đó, khu vực về đích luôn trong trạng thái náo nhiệt. Chia sẻ về chặng chạy cự ly 10 km vừa hoàn thành, anh Minh (đến từ TP.HCM) chia sẻ: "Khi đăng ký thì nghĩ đơn giản là chạy cho vui thôi, ai ngờ tới km thứ 7 bắt đầu thấm mệt. Nhưng mà về đích rồi thì thấy đáng, mình không nhanh hơn ai nhưng ít nhất cũng không bỏ cuộc giữa đường".

Chị Hạnh (đến từ Đồng Nai), dù rất mệt, vẫn hào hứng cho biết: "Mình không phải dân chạy chuyên, tập cũng ngắt quãng. Nhưng không khí ở đây kéo mình đi luôn. Có đoạn mệt quá định dừng lại, mà nhìn xung quanh ai cũng cố, tự nhiên lại chạy tiếp. Cảm ơn bản thân đã về đích!!!".

Người về trước đứng chờ, người xong rồi vẫn nán lại cổ vũ; nhiều runner dù ướt đẫm mồ hôi vẫn tranh thủ chụp hình, tự đánh dấu trải nghiệm mới của mình với Tiền Phong Marathon.

Niềm vui của vận động viên khi về về đích thành công

Lan tỏa tinh thần yêu thể thao, khuyến khích lối sống năng động

Cũng tại Marathon Tiền Phong 2026, Nestlé MILO tiếp tục góp mặt với vai trò nhà đồng hành Vàng năm thứ 11 - một sự hiện diện mang tính tiếp nối, đồng thời góp phần cổ vũ tinh thần thể thao.

Theo Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, quyết định đồng hành với Marathon Tiền Phong khẳng định sự nhất quán của thương hiệu trong việc khuyến khích lối sống năng động và duy trì thói quen vận động trong giới trẻ.

Bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tại lễ bế mạc sự kiện

Bà Hoài Thương nhấn mạnh, lý do Nestlé MILO tiếp tục đồng hành cùng Tiền Phong Marathon sau hơn một thập kỷ qua bởi đây là một trong những giải marathon lâu đời nhất Việt Nam, một biểu tượng đã ăn sâu vào đời sống thể thao nước nhà.

Marathon Tiền Phong 2026 đánh dấu năm thứ 11 Nestlé MILO đồng hành cùng giải chạy, đây là một phần trong chiến lược và cam kết dài hạn của Nestlé MILO trong hành trình lan tỏa tinh thần thể thao cho giới trẻ và xa hơn, thúc đẩy một lối sống khỏe mạnh, điều không dễ đo đếm ngay nhưng lại là nền tảng cho rất nhiều giá trị bền vững.

Đại diện Nestlé MILO lên sân khấu nhận kỷ niệm chương cho hành trình 11 năm đồng hành cùng Tiền Phong Marathon

Cũng theo bà Hoài Thương, với Tiền Phong Marathon, dù ở các mùa giải trước hay riêng năm nay, giá trị mang lại cho runner không chỉ dừng ở một cuộc đua. Người tham gia không chỉ thể hiện tinh thần yêu thể thao, theo đuổi lối sống lành mạnh, mà còn góp phần lan tỏa niềm tự hào và tình yêu quê hương trong cộng đồng người trẻ. Những hoạt động bên lề như lễ thượng cờ, tham quan di tích hay chính các cung đường chạy mang đậm dấu ấn địa phương giúp hành trình thi đấu trở nên giàu trải nghiệm hơn.

"Nestlé MILO duy trì cam kết dài hạn với việc lan tỏa tinh thần thể thao và sự bền bỉ, đồng thời thúc đẩy các phong trào thể thao học đường và cộng đồng. Suốt hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, thương hiệu đã theo đuổi định hướng chung tay vì sự phát triển của người Việt, trong đó việc đồng hành cùng những chương trình uy tín và lâu đời như Tiền Phong Marathon là một phần trong định hướng nhất quán đó", bà Hoài Thương nói.

Thông qua việc tiếp tục đồng hành năm nay, Nestlé MILO kỳ vọng chương trình không chỉ dừng lại ở con số hơn 12.000 người tham gia mà sẽ tiếp tục mở rộng sức lan tỏa trong cộng đồng yêu thể thao trong những năm tới.

Tiền Phong Marathon 2026 đã chứng minh sức hút của giải đấu sau nhiều thập kỷ không chỉ nằm ở những điểm mới lạ trong công tác tổ chức mà đã trở thành một biểu tượng đường chạy, nơi mỗi năm người ta quay lại, chạy thêm một lần nữa và tự kiểm tra xem mình đã đi được bao xa.