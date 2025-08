Cúp nước ở phường An Đông

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường An Đông.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 - 11 giờ 30, ngày 6.8; từ 23 giờ 30, ngày 6.8 đến 4 giờ, ngày 7.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Ngô Quyền ( từ đường Hồng Bàng - Nguyễn Chí Thanh); đường Ngô Gia Tự (từ đường Ngô Quyền - Nguyễn Chí Thanh); đường Nguyễn Tri Phương (từ đường An Dương Vương - Nguyễn Chí Thanh); đường Nguyễn Duy Dương (từ đường An Dương Vương - Nguyễn Chí Thanh); đường Sư Vạn Hạnh (từ đường An Dương Vương - Nguyễn Chí Thanh); đường Hùng Vương (từ đường Ngô Quyền - Trần Nhân Tôn); đường Yết Kiêu (từ đường An Dương Vương - Hùng Vương); đường Nguyễn Chí Thanh (từ đường Ngô Quyền - Trần Nhân Tôn); đường Trần Nhân Tôn (từ đường Nguyễn Chí Thanh - An Dương Vương); đường An Dương Vương (từ đường Ngô Quyền - Trần Nhân Tôn).

Phường Tân Sơn Hòa, Phú Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực 2 phường Tân Sơn Hòa và Phú Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.8 đến 5 giờ, ngày 5.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hoàng Văn Thụ, Lê Văn Sỹ, Phạm Văn Hai và các hẻm nhánh; đường Nguyễn Trọng Tuyển, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Văn Trỗi và các hẻm nhánh.

Phường Thủ Đức

Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Thủ Đức.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.8 đến 5 giờ, ngày 5.8; từ 22 giờ, ngày 5.8 đến 5 giờ, ngày 6.8; từ 22 giờ, ngày 6.8 đến 5 giờ, ngày 7.8; từ 22 giờ, ngày 7.8 đến 5 giờ, ngày 8.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường 9; 10; 11 và các hẻm nhánh; đường Hồ Văn Tư và các hẻm nhánh; đường Đoàn Công Hớn và các hẻm nhánh.

11 phường ở TP.HCM cúp nước từ tối nay đến ngày 7.8 Ảnh: TN





Phường Phú Thọ Hòa, Tân Sơn Nhì

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo sẽ cúp nước tại khu vực 2 phường Phú Thọ Hòa, Tân Sơn Nhì.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.8 đến 5 giờ, ngày 5.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường Gò Dầu, Bình Long (số chẵn), Tân Hương (số chẵn), Tân Quý (số chẵn), và các hẻm nhánh; đường Đỗ Thừa Tự, Đỗ Thừa Luông, Đô Đốc Lộc, Hoàng Văn Hòe, Nguyễn Lộ Trạch, Lê Sát, Dương Văn Dương và các hẻm nhánh.

Phường Nhiêu Lộc

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Nhiêu Lộc.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.8 đến 5 giờ, ngày 5.8; từ 22 giờ, ngày 5.8 đến 5 giờ, ngày 6.8.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Nhiêu Lộc.

Phường Bàn Cờ

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Bàn Cờ.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.8 đến 5 giờ, ngày 5.8.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Bàn Cờ.

Phường Xuân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Xuân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.8 đến 5 giờ, ngày 5.8.

Khu vực cúp nước gồm: toàn bộ phường Xuân Hòa.

Phường Bình Quới

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Bình Quới.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 5.8 đến 5 giờ, ngày 6.8.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm từ số 22 đến số 94 đường Thanh Đa; mặt tiền và các hẻm từ số 79 đến 139 đường Bình Quới; lô số cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới.

Phường Chợ Quán

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo sẽ cúp nước tại khu vực phường Chợ Quán.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 4.8 đến 5 giờ, ngày 5.8.

Khu vực cúp nước gồm: đường An Dương Vương (số lẻ) từ đường Nguyễn Văn Cừ - Huỳnh Mẫn Đạt và các hẻm thuộc tuyến đường trên; đường Nguyễn Trãi (số chẵn) từ đường Nguyễn Văn Cừ - Huỳnh Mẫn Đạt và các hẻm thuộc tuyến đường trên; đường Trần Bình Trọng, từ đường An Dương Vương - Nguyễn Trãi và các hẻm thuộc tuyến đường trên; đường Lê Hồng Phong, từ đường An Dương Vương - Nguyễn Trãi và các hẻm thuộc tuyến đường trên; đường Nguyễn Văn Cừ (số lẻ) từ đường An Dương Vương - Nguyễn Trãi và các hẻm thuộc tuyến đường trên. đường Huỳnh Mẫn Đạt (số chẵn) từ đường An Dương Vương - Nguyễn Trãi và các hẻm thuộc tuyến đường trên.