110 đội công an Đắk Lắk giúp dân, xóa nhà dột nát

Ngày 13.7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ phát động phong trào thanh niên tình nguyện, thành lập 110 đội hình hỗ trợ người dân và đợt thi đua cao điểm 30 ngày xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Theo kế hoạch, 110 đội hình thanh niên tình nguyện với 710 cán bộ, chiến sĩ trẻ được thành lập, trong đó có 8 đội hình thuộc các đơn vị trực thuộc và 102 đội hình tại các xã, phường. Thời gian triển khai từ tháng 7 đến tháng 12.2025.

Các đội hình sẽ hoạt động tất cả các ngày trong tuần, đặc biệt vào thứ bảy, chủ nhật tại các đơn vị hành chính công, địa bàn kết nghĩa. Cấp công an xã, phường tập trung thực hiện trong khung giờ cao điểm từ 8 – 10 giờ và 14 – 16 giờ hằng ngày.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính ẢNH: S.Đ

Lực lượng tình nguyện sẽ hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính theo quy trình, thao tác cơ bản trên thiết bị công cộng; hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID, tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn khai báo, nộp báo cáo điện tử định kỳ, sử dụng nền tảng số chuyên ngành.

Đồng thời, các đội hình tình nguyện phối hợp tuyên truyền chính sách số hóa hành chính công tại cơ sở; hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và lưu động tại khu dân cư, tại gia đình khi người dân có nhu cầu; truyền thông, tư vấn, hướng dẫn phòng chống lừa đảo công nghệ, nhận diện và phòng ngừa thông tin xấu độc trên không gian mạng…

Bên cạnh hoạt động chuyển đổi số, Công an tỉnh Đắk Lắk còn phát động đợt thi đua 30 ngày cao điểm nhằm hoàn thành việc xây dựng 4.285 căn nhà mới cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự tại địa phương. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 – 19.8.2025).

Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi công xây dựng 3.942 căn, trong đó đã bàn giao 2.136 căn nhà cho người dân sử dụng và đang chuẩn bị xây dựng 358 căn.