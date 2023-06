Hội nghị Sakyadhita về nữ giới Phật giáo lần thứ 18 do Hiệp hội Tỳ kheo ni Hàn Quốc và Sakyadhita Hàn Quốc phối hợp tổ chức từ ngày 23 - 27.6 tại thủ đô Seoul. Chủ đề của hội nghị năm nay là "Sống trong một thế giới bất an: vô thường, kiên định, tỉnh thức".

Hội nghị Sakyadhita về nữ giới Phật giáo lần thứ 18 diễn ra tại Hàn Quốc từ 23 - 27.6.2023 Ngộ Dũng

Trong thông điệp chào mừng, Chủ tịch Hiệp hội Tỳ kheo ni Hàn Quốc Bongak Sunim chia sẻ, thực tế bi đát là thế giới hiện đại và nền văn minh không còn có thể bảo vệ chúng ta hoặc đảm bảo hạnh phúc vĩnh cửu. Thế giới hóa ra thực sự vô thường.

"Trong thời điểm khủng hoảng và hỗn loạn này, chúng tôi muốn tổ chức một lễ kỷ niệm của cái nhìn sâu sắc và nhận thức tại Seoul, Hàn Quốc. Chúng tôi hy vọng rằng phụ nữ và tỳ kheo ni từ khắp nơi trên thế giới sẽ tham gia cùng chúng tôi", Chủ tịch Hiệp hội Tỳ kheo ni Hàn Quốc bày tỏ.

110 ni sư Việt Nam dự Hội nghị quốc tế nữ giới Phật giáo tại Hàn Quốc Ngộ Dũng

Hội nghị khai mạc vào chiều 23.6 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế COEX. Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương - Trưởng phân ban ni giới Trung ương đã cùng phái đoàn ni giới Phật giáo Việt Nam với 110 thành viên đến tham dự.

Trong buổi lễ khai mạc, sau các chương trình giới thiệu các nghi thức thiền môn Phật giáo Hàn Quốc, đại diện Phật giáo các nước đã có các thời kinh cầu nguyện theo văn hóa mỗi nước. Đại diện ni giới Việt Nam đã tụng thời kinh Bát Nhã Tâm Kinh trầm hùng tạo ấn tượng đối với các đại biểu quốc tế tham dự.

Đại diện ni giới Việt Nam đã tụng thời kinh Bát Nhã Tâm Kinh trong ngày khai mạc Ngộ Dũng

Sau lễ khai mạc, những ngày tiếp theo là chương trình hội thảo với 5 chủ đề: nữ giới Phật giáo Hàn Quốc, định kiến giới tính và những nhân vật kiên cường tạo cảm hứng; thức tỉnh: người xuất gia nữ xưa và nay, hành hương, bất an và thực hành, biểu hiện của Phật pháp...

Đại hội Sakyadhita quốc tế là đại hội do Hiệp hội Nữ giới Phật giáo Quốc tế Sakyadhita (Sakyadhita: International Association of Buddhist Women), còn được gọi là Hiệp hội những người con gái của đức Thế Tôn (Sakyadhita: Daughters of the Buddha) - tổ chức của ni giới và nữ Phật tử trên khắp thế giới tổ chức 2 năm/lần, mỗi kỳ tại mỗi quốc gia khác nhau.

Nhân dịp tham dự hội nghị lần này, chư tôn đức ni Phật giáo Việt Nam đã sắp xếp thời gian đến thăm chùa Việt Nam vào sáng 28.6.2023.

Sư cô Giác Lệ Hiếu cùng Phật tử chùa Việt Nam (tại Hàn Quốc) sẽ đón đoàn ghé thăm chùa sau khi kết thúc hội nghị Ngộ Dũng

Hội nghị được tổ chức 2 năm/lần Ngộ Dũng