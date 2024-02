11.000 VĐV đua tranh giải chạy đêm TP.HCM 2024, phải an toàn tuyệt đối

Việc giải đấu có sự tham dự của đông đảo VĐV, thi đấu trong đêm đặt ra nhiều vấn đề mà ban tổ chức phải giải quyết như công tác trọng tài, điều kiện ánh sáng, an toàn trên đường đua, y tế,... Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Nam Nhân cho biết an toàn cho VĐV là tiêu chí được ban tổ chức đặt lên hàng đầu, vì thế các cơ quan ban ngành liên quan đều có sự phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ từng khó khăn. "Mỗi năm có khoảng 40 đến 50 giải chạy được tổ chức tại TP.HCM nên chúng tôi an tâm về kinh nghiệm điều hành, tổ chức. Giải chạy đêm khác biệt so với ban ngày, tạo thách thức, trải nghiệm đặc biệt cho các VĐV. Chúng tôi mong muốn giải đấu được tổ chức thành công để làm kiểu mẫu, môi trường chuẩn chỉnh cho cộng đồng chạy bộ đang ngày càng lớn mạnh", ông Nguyễn Nam Nhân chia sẻ.

Công bố giải chạy đêm VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024

Ban tổ chức giải chạy đêm VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 cho biết có 4 cự ly tranh tài tại giải là 5 km, 10 km, 21 km, 42 km. Các VĐV xuất phát tại đường Trương Định, đi qua công viên Tao Đàn và những danh thắng nổi tiếng ở TP.HCM như Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, bến Bạch Đằng, khu đô thị mới Thủ Thiêm,... sau đó về đích tại đường Lê Duẩn (đoạn trước Thảo Cầm Viên).

11.000 VĐV sẽ tranh tài ở giải chạy đêm TP.HCM 2024

Cung đường của giải chạy đêm TP.HCM được Hiệp hội Marathon quốc tế (AIMS) cấp chứng nhận đạt chuẩn về độ dài thi đấu cho cả 4 cự ly. Do đó, thành tích của VĐV tham gia giải có thể dùng làm một phần tiêu chuẩn để đăng ký tham gia các giải marathon lớn trên thế giới như Chicago, Tokyo, Boston.

Các VĐV, trong đó có 600 VĐV nước ngoài được trải nghiệm qua nhiều danh thắng tại TP.HCM

Đại diện ban tổ chức kỳ vọng giải chạy đêm VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 là sân chơi đỉnh cao cho cộng đồng chạy bộ Việt Nam, góp phần lan tỏa những giá trị thịnh vượng thể chất, tinh thần đến với mọi người tạo nên cộng đồng người Việt yêu thể thao, sống khỏe mạnh và lành mạnh.