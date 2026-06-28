111 ngành học được hưởng chính sách học bổng đặc thù

Bộ GD-ĐT đã ban hành danh mục 111 ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được áp dụng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Danh mục bao trùm 15 nhóm ngành quan trọng, là cơ sở để các trường đại học xác định đối tượng người học được hưởng học bổng.



Học sinh THPT tham gia ngày hội Open day tại Trường điện - điện tử, Bách khoa Hà Nội ẢNH: BẢO HUY

Cụ thể, 15 nhóm ngành được hưởng chính sách bao gồm: sinh học; sinh học ứng dụng; khoa học vật chất; khoa học trái đất; toán học; thống kê; máy tính; công nghệ thông tin; kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật; kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường; vật lý kỹ thuật; kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; kỹ thuật mỏ; xây dựng.

Đáng chú ý, bên cạnh các ngành truyền thống, danh mục bao gồm nhiều ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, kỹ thuật robot, kỹ thuật hàng không. Đặc biệt, Bộ GD-ĐT cũng quy định rõ các ngành đào tạo thí điểm thuộc nhóm ngành có cùng 4 ký tự số đầu tiên của mã số ngành (bao gồm cả công nghệ bán dẫn, thiết kế vi mạch) cũng nằm trong diện được áp dụng chính sách học bổng này.

Về nguyên tắc áp dụng, các chương trình đào tạo có thể có tên gọi khác tên ngành quy định nhưng nếu được xếp vào cùng một mã ngành đào tạo thuộc nhóm ngành trên thì vẫn hợp lệ. Trong trường hợp ngành đào tạo được sửa đổi tên gọi, mã ngành hoặc thay thế trong danh mục thống kê của Bộ, chính sách học bổng sẽ được chuyển tiếp áp dụng cho ngành thay thế có chuyên môn tương đương.

Nếu phát sinh ngành đào tạo mới thuộc phạm vi quy định tại điều 3 Nghị định 179/2026/NĐ-CP, Bộ GD-ĐT sẽ xem xét cập nhật thêm vào danh mục. Vụ Giáo dục đại học được giao nhiệm vụ chủ trì theo dõi, rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục khi cần thiết.

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, Nghị định 179 quy định sinh viên đại học có học lực khá, giỏi theo học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt công nghệ chiến lược sẽ được cấp mức học bổng từ 3,7 - 5 triệu đồng/tháng tùy nhóm ngành và chương trình đào tạo; học viên trình độ thạc sĩ được học bổng từ 5,5 - 7,4 triệu đồng/tháng; với nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ, mức học bổng cao nhất lên tới 8,4 triệu đồng/tháng đối với chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo ngành vi mạch bán dẫn và các ngành khoa học cơ bản.

Xem chi tiết danh mục 111 ngành ở đây.