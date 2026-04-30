114 sĩ quan Công an tỉnh Cà Mau được thăng cấp hàm

Ngày 30.4, tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về việc thăng cấp hàm đại tá, thượng tá đối với nhiều cán bộ lãnh đạo, chỉ huy.

Đợt thăng cấp lần này tập trung vào lực lượng chỉ huy, những vị trí trực tiếp điều hành công tác chuyên môn và đảm bảo an ninh trật tự từ tỉnh đến cơ sở.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các sĩ quan được thăng cấp bậc hàm thượng tá lên đại tá ẢNH: CACC

Theo các quyết định được công bố, có tổng cộng 114 sĩ quan được thăng cấp bậc hàm. Trong đó, 22 người giữ chức vụ trưởng phòng được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá.

Ở cấp cơ sở và cấp đội, 82 cán bộ giữ chức vụ đội trưởng các phòng thuộc Công an tỉnh, cùng trưởng công an xã, phường, đồn công an được Giám đốc Công an tỉnh thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá.

Đại tá Dương Minh Vũ, Phó giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các sĩ quan được thăng cấp bậc hàm trung tá lên thượng tá ẢNH: CACC

Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, khẳng định việc được thăng cấp hàm không chỉ là niềm vinh dự của mỗi cá nhân mà còn là niềm tự hào của tập thể đơn vị và gia đình. Đây cũng là dấu mốc quan trọng, đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ.