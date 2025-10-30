12 bác sĩ hoàn tất chương trình hướng dẫn thực hành y khoa tại Bệnh viện FV

Chương trình hướng dẫn thực hành dành cho bác sĩ y khoa tại Bệnh viện FV được thiết kế toàn diện, dành cho các bác sĩ mới tốt nghiệp chương trình bác sĩ đa khoa chưa có chứng chỉ hành nghề. Trong suốt 12 tháng, các học viên được luân chuyển qua nhiều chuyên khoa, đặc biệt có 3 tháng tập trung tại khối hồi sức - cấp cứu. Sau khi hoàn thành chương trình 12 tháng này, các bác sĩ trẻ đủ điều kiện xin giấy phép hành nghề tại sở y tế.

Hình ảnh các học viên khóa đầu tiên hoàn tất chương trình "Hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề dành cho bác sĩ y khoa" tại Bệnh viện FV Ảnh: BVCC

Thực hành trong môi trường y tế chuẩn quốc tế

Khóa đầu tiên có 12 bác sĩ trẻ, tốt nghiệp từ nhiều trường đại học y khoa khác nhau, được Bệnh viện FV cấp học bổng toàn phần và hỗ trợ sinh hoạt phí để yên tâm học tập, trau dồi kiến thức và kỹ năng thực hành trong môi trường y tế chuẩn quốc tế của Bệnh viện FV.

Không chỉ giúp học viên làm quen các quy trình điều trị hiện đại, chương trình còn đặt trọng tâm vào y đức và chuẩn mực hành nghề và triết lý lấy bệnh nhân làm trung tâm mà Bệnh viện FV đang áp dụng.

Các bác sĩ trẻ được hướng dẫn bởi hơn 40 chuyên gia là các bác sĩ, điều dưỡng, chuyên viên của Bệnh viện FV cùng các giảng viên đến từ các cơ sở y tế khác, giúp họ phát triển vững chắc kỹ năng lâm sàng, tư duy đa chuyên khoa và thái độ chuyên nghiệp trong chăm sóc người bệnh.

Bác sĩ Jean Marcel Guillon vui mừng khi các bác sĩ trẻ đã chứng tỏ sự nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi Ảnh: BVCC

Phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp, bác sĩ Jean Marcel Guillon, Tổng giám đốc Bệnh viện FV, chia sẻ niềm xúc động khi chứng kiến lứa bác sĩ đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình thực hành của FV: "Khi FV mới ra đời, rất khó để có thể mời các bác sĩ giỏi tới làm việc. Đến nay, sau hành trình gần 23 năm, chúng tôi đã có một đội ngũ bác sĩ giỏi, đủ khả năng chuyển giao lại những kiến thức kinh nghiệm và y đức cho thế hệ bác sĩ trẻ tiếp theo".

Thạc sĩ - bác sĩ Vũ Trường Sơn, Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV, đồng thời là Giám đốc chuyên môn của chương trình, nhấn mạnh: "Các bác sĩ trẻ không chỉ được học những kiến thức chuyên môn thực tế mà còn những kinh nghiệm về khả năng làm việc nhóm, khả năng dẫn dắt, khả năng chia sẻ thông tin điều trị với nhau trên tinh thần lấy bệnh nhân làm trung tâm, thực hành dựa trên đạo đức y khoa và y học chứng cứ".

Thạc sĩ - bác sĩ Vũ Trường Sơn dành nhiều tâm huyết để xây dựng chương trình đào tạo y khoa riêng biệt tại Bệnh viện FV Ảnh: BVCC

Khép lại khóa học 12 tháng, bác sĩ Nguyễn Đình Nhật Đẩu - lớp trưởng, đồng thời là một trong 5 học viên xuất sắc nhất khóa, cho biết anh ấn tượng nhất với chương trình đào tạo về giao tiếp và chăm sóc bệnh nhân: "Qua những gì quan sát và học tập, tôi nhận thấy FV là bệnh viện chăm sóc bệnh nhân một cách toàn diện, lấy bệnh nhân làm trung tâm trong mọi hoạt động".