Sau khi kết thúc vào tháng 9 năm ngoái, bữa tiệc thời trang thịnh soạn Met Gala vừa trở lại đầy sôi động. Chủ đề In America: An Anthology of Fashion chính là phần tiếp theo của In America: A Lexicon of Fashion của bữa tiệc thời trang 2021. Dưới đây là 12 bộ trang phục đẹp nhất trên thảm đỏ Met Gala 2022.

Anna Wintour - bà hoàng của giới thời trang, người chủ trì Met Gala từ năm 1995 đến thảm đỏ trong bộ trang phục cao cấp Chanel được thiết kế bởi Virginie Viard.

Có một lý do tại sao Blake Lively là một trong những người đồng tổ chức Met Gala năm nay. Đó là việc cô luôn biết cách tạo ra khoảnh khắc thời trang đặc biệt trên thảm đỏ. Giám đốc sáng tạo Donatella Versace đã chế tác ra chiếc váy này cho Blake Lively - với phần biến tấu là một chiếc nơ ngoại cỡ bên hông trong khi Ryan Reynolds diện suit vải nhung kèm nơ trắng.

Chiếc váy của Blake Lively biến hóa khi cô bước lên bậc cầu thang. Sự thay đổi trang phục nhanh chóng của cô gợi nhớ đến màn trình diễn nghệ thuật của Lady Gaga tại Met Gala 2019. Cô giải thích rằng chiếc váy là một sự tôn vinh đối với các địa danh của New York, như Tượng Nữ thần Tự do và Tòa nhà Empire State.

Lady Whistledown ghi điểm mặc đẹp khi diện váy đính lông vũ của Richard Quinn với sự kết hợp của hai gam màu hồng pastel và đen. Nữ diễn viên Nicola Coughlan đảm nhiệm vai Penelope (và Lady Whistledown) trong loạt phim bom tấn Bridgerton.

Kaia Gerber có khoảnh khắc "quyến rũ mạ vàng" trong mẫu váy xuyên thấu của Alexander McQueen cùng mái tóc dài uốn xoăn lộng lẫy.

Billie Eilish diện trang phục Gucci và kiểu áo corset bó chặt vòng 1 dù mang đến cảm giác "khó thở" nhưng lại giúp nữ ca sĩ lọt top sao mặc đẹp. Ở Met Gala 2021, nữ ca sĩ lần đầu diện váy xòe nữ tính của Oscar de la Renta và tiết lộ rằng cô đã ký thỏa thuận đặc biệt với nhà thiết kế trang phục - nếu cô mặc trang phục của thương hiệu xuất hiện tại Met Gala thì thương hiệu sẽ chấm dứt việc sử dụng lông động vật trong các thiết kế về sau.





Diễn viên Carey Mulligan trong chiếc váy tuyệt đẹp của Schiaparelli, với khoảng 79.000 viên sequins được thêu đính.

Tại Met Gala 2021, Kim Kardashian xuất hiện nổi bật với vẻ ngoài phủ kín màu đen thì năm nay, cô mang đến hình ảnh của Marilyn Monroe với váy lấp lánh và mái tóc vàng bạch kim búi gọn. Cô Kim cho biết ý tưởng trang phục đến với cô sau buổi dạ tiệc vào tháng 9 năm trước. Và nếu không phải là diện mạo của Balenciaga thì mình sẽ làm gì cho chủ đề thời trang nước Mỹ. "Điều gì mang tính Mỹ nhất mà bạn có thể nghĩ đến? Và đó là Marilyn Monroe", Kim trả lời phỏng vấn tại sự kiện.

Năm ngoái, Kendall Jenner "gây bão" với tạo hình thần vệ nữ trong trang phục xuyên thấu trong suốt tuyệt đẹp của nhà mốt Givenchy. Năm nay, siêu mẫu ra mắt kiểu lông mày tẩy trắng cùng trang phục của Prada gồm váy xếp nếp bồng bềnh và áo lưới kết hợp trang sức Lorraine Schwartz.

Simone Ashley, nữ diễn viên đảm nhiệm vai chính tỏa sáng trong phần 2 của bộ phim truyền hình đình đám Bridgerton dự Met Gala với trang phục của nhà mốt Moschino. Cô diện áo ngực của nhà thiết kế Jeremy Scott phối cùng váy đen dài kèm áo choàng.

Siêu mẫu từng thống trị sàn diễn thời trang thập niên 90, Amber Valletta bám sát chủ đề An Anthology of Fashion khi diện trang phục màu gold từ đầu đến chân. Người mẫu kiêm diễn viên người Mỹ 48 tuổi mặc trang phục vintage của Azzaro phối găng tay đen và nhanh chóng lọt vào top sao mặc đẹp trên thảm đỏ Met Gala 2022.



