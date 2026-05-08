12 chủ nhân ‘Ngựa Vàng’ lộ diện sau livestream của VNPT

Trong đó, hai hộ kinh doanh sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền VNPT Invoice POS đến từ Đồng Nai và Hà Tĩnh cùng một hộ kinh doanh sử dụng dịch vụ chữ ký số VNPT CA tại Thanh Hóa đã may mắn trở thành chủ nhân của những giải thưởng cuối cùng của chương trình.

Sau gần 2 tháng triển khai với 4 đợt quay số livestream công khai, minh bạch, chương trình đã trao tổng cộng 12 giải "Đại Mã" cho các khách hàng may mắn trên toàn quốc. Hàng nghìn lượt theo dõi và tương tác trực tuyến trong các phiên livestream cho thấy sức hút lớn của chương trình đối với cộng đồng hộ kinh doanh.

Điểm đặc biệt của chương trình là khách hàng không chỉ nhận cơ hội trúng thưởng vàng khi đăng ký sử dụng các giải pháp số của VNPT, mà còn được trực tiếp trải nghiệm những tiện ích hỗ trợ hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Nhiều hộ kinh doanh cho biết, ban đầu họ đăng ký dịch vụ để tham gia chương trình khuyến mại, nhưng sau quá trình sử dụng đã nhận thấy hiệu quả rõ rệt trong quản lý bán hàng, xuất hóa đơn và kê khai thuế.

Hiện nay, VNPT đang cung cấp hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện dành cho hộ kinh doanh với nhiều giải pháp như: VNPT HKD; VNPT Invoice POS; VNPT Sổ bán hàng; VNPT Posio; Chữ ký số VNPT CA và VNPT SmartCA.

Các ứng dụng được thiết kế đơn giản, dễ sử dụng, hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý bán hàng, xuất hóa đơn điện tử, ký số, theo dõi doanh thu và kê khai thuế ngay trên điện thoại hoặc máy tính.

Anh Thiện, chủ hộ kinh doanh cây cảnh Nam Kinh Garden (TP.HCM) chia sẻ, từ khi sử dụng VNPT Sổ bán hàng, việc quản lý cửa hàng trở nên thuận tiện hơn rất nhiều.

"Trước đây tôi phải quản lý thủ công nên khá mất thời gian và dễ sót đơn hàng. Giờ mọi dữ liệu bán hàng, tồn kho hay tin nhắn chốt đơn đều được quản lý tập trung, giúp việc vận hành hiệu quả và nhẹ nhàng hơn", anh Thiện cho biết.

Đại diện VNPT cho biết, bên cạnh các hoạt động khuyến mại, mục tiêu lớn hơn của chương trình là đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số, giúp tiểu thương tiếp cận các công cụ quản lý hiện đại với chi phí hợp lý và dễ triển khai.

Chương trình "Săn Ngựa Vàng - Đón Ngàn Tài Lộc" được VNPT triển khai từ tháng 3 đến hết ngày 27.4.2026 dành cho các hộ kinh doanh đăng ký và sử dụng các giải pháp số dành cho hộ kinh doanh trên toàn quốc. Không chỉ mang đến cơ hội nhận thưởng hấp dẫn, chương trình còn góp phần lan tỏa xu hướng ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, từng bước giúp các hộ kinh doanh nhỏ lẻ thích ứng tốt hơn trong môi trường số.