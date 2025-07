12 giờ truy nóng con bạc đập kính ô tô để trộm cắp

Sáng 2.7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng bàn giao cho Công an P.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) nghi phạm táo tợn đập kính ô tô để trộm cắp túi xách một phụ nữ.

Trước đó, lúc 4 giờ sáng 1.7, chị H.T.T.T (32 tuổi, ở P.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đến cơ quan công an trình báo về việc xe ô tô của chị bị kẻ gian đập kính và trộm cắp tài sản là 1 túi xách, bên trong có 15 triệu đồng.

Ô tô này chị đậu qua đêm trước khu chung cư ở đường Vân Đồn (P.Sơn Trà).

Đối tượng Trần Ngọc Ánh tại cơ quan công an ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ngay khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đây là vụ việc có tính chất manh động, nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố ngay thời điểm sáp nhập 2 tỉnh thành Quảng Nam - Đà Nẵng, nên lực lượng trinh sát hình sự phối hợp Công an P.Sơn Trà khẩn trương áp dụng nghiệp vụ truy xét. Khoảng 12 giờ sau đó, cơ quan công an đã xác định được nghi phạm gây án là Trần Ngọc Ánh (32 tuổi, ngụ P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Ánh khai nhận, khoảng 0 giờ 10 phút ngày 1.7, Ánh điều khiển xe máy Honda SH BS 43AC - 043.48 đi rút tiền tại máy ATM trên đường Vân Đồn thì phát hiện trong ô tô đậu gần đó có túi xách để ở ghế sau nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Khi đi rút tiền tại máy ATM, Ánh phát hiện ô tô đậu phía trước có túi xách bên trong nên đập kính để trộm cắp ẢNH: NGUYỄN TÚ

Ánh mật phục tại đây chờ hơn 2 tiếng đồng hồ khi ô tô không người trông giữ, khu vực vắng vẻ, Ánh nhặt cục gạch gần đó đập cửa kính ô tô, trộm cắp túi xách.

Ánh còn khai đã lấy 15 triệu đồng của nạn nhân để nạp vào tài khoản đánh bạc qua mạng và thua sạch. Cơ quan công an xác định về nhân nhân Trần Ngọc Ánh từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an P.Sơn Trà mở rộng điều tra các vụ trộm cắp khác do Trần Ngọc Ánh gây ra.