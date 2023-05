12 hoạt động tại Việt Nam - Generali đang dẫn đầu về trải nghiệm khách hàng

Với mục tiêu trở thành thương hiệu bảo hiểm sáng tạo và đáng tin cậy bậc nhất Việt Nam, Generali đang đẩy mạnh chiến lược "Bảo Hiểm Minh Bạch" nhằm đảm bảo sự minh bạch tối đa về sản phẩm và dịch vụ đối với khách hàng.

Trong bối cảnh đầy thách thức do tác động của suy thoái kinh tế thế giới và những biến động mạnh của thị trường tài chính Việt Nam trong năm 2022, Generali Việt Nam vẫn kiên định theo đuổi chiến lược tăng trưởng bền vững và đạt kết quả kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay. Tổng doanh thu năm 2022 tăng 15% so với năm 2021. Tổng quyền lợi bảo hiểm chi trả cho khách hàng trong năm 2022 tăng 43% so với năm 2021. Tiềm lực tài chính được củng cố với tổng giá trị tài sản tăng 17% so với năm 2021 và biên khả năng thanh toán được duy trì ở mức rất an toàn (181%). Chỉ số đo lường trải nghiệm khách hàng (R-NPS) dẫn đầu thị trường trong 10 quý liên tiếp. Đặc biệt, nhờ mở rộng kinh doanh, chuyển đổi số thành công và quản lý tài chính hiệu quả, Generali Việt Nam đã đạt lợi nhuận trước thuế hơn 765 tỉ đồng trong năm 2022, mức cao nhất từ trước tới nay.

Generali Việt Nam kỷ niệm 12 năm hoạt động tại Việt Nam với kết quả phát triển kinh doanh vượt trội; mạng lưới hoạt động hơn 100 văn phòng Tổng đại lý (GenCasa) và chi nhánh, phục vụ gần 500.000 khách hàng trên toàn quốc.

Thế mạnh về sản phẩm của Generali Việt Nam đóng góp một phần quan trọng vào những con số tăng trưởng ấn tượng trên đây. Trong năm 2022, Generali Việt Nam cho ra mắt thành công VITA - Cho Con, sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị tiên phong trên thị trường được thiết kế cho mục tiêu đầu tư về giáo dục và sản phẩm bảo hiểm sức khỏe VITA - Sức Khỏe Vàng (Phiên bản 3) và VITA - Sức Khỏe Kim Cương dành cho phân khúc khách hàng đặc biệt cao cấp, mang đến cho khách hàng cơ hội tiếp cận dịch vụ chữa trị, chăm sóc y tế tốt bậc nhất trên toàn cầu với mức phí cạnh tranh.



Chuyển đổi số thành công cũng là một nhân tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh cho Generali Việt Nam. Với sự đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực này từ nhiều năm nay, Generali đã xây dựng thành công một hệ thống công nghệ số tiên tiến, đảm bảo cho nhu cầu dịch vụ "không giấy" của khách hàng, đối tác, nhân viên và tư vấn viên. Generali cũng đi đầu trong việc áp dụng công nghệ định danh điện tử (e-KYC) nhằm tạo ra sự tiện lợi và đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Với mục tiêu trở thành thương hiệu bảo hiểm sáng tạo và đáng tin cậy nhất Việt Nam, Generali đang đẩy mạnh chiến lược "Bảo Hiểm Minh Bạch" nhằm đảm bảo sự minh bạch tối đa về sản phẩm và dịch vụ đối với khách hàng.

Song song với việc tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ để nâng cao chất lượng dịch vụ, Generali cũng chú trọng đến nhiều yếu tố quan trọng khác có ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng, điển hình như việc gỡ bỏ yêu cầu nộp chứng từ giấy khi giải quyết quyền lợi bảo hiểm, xây dựng đội ngũ chuyên viên giải quyết quyền lợi bảo hiểm riêng của Công ty (thay vì dùng bên thứ ba như thông lệ) để trực tiếp phục vụ khách hàng. Generali cũng liên tục tăng cường mở rộng mạng lưới cơ sở bảo lãnh viện phí và chất lượng dịch vụ bảo lãnh. Generali là công ty bảo hiểm nhân thọ đầu tiên tại Việt Nam thành lập bộ phận chuyên chăm sóc khách hàng mua bảo hiểm qua đối tác ngân hàng. Mỗi khách hàng đều có nhân viên chăm sóc riêng, nhằm gia tăng tương tác và duy trì liên lạc thường xuyên để hỗ trợ khách hàng ngay khi cần. Dịch vụ đặc biệt này đã nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng và các đối tác.



Nhân dịp sinh nhật công ty, Generali Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân khách hàng trên khắp các tỉnh thành

Bà Tina Nguyễn, Tổng Giám đốc Generali Việt Nam chia sẻ về trọng tâm chiến lược của Generali trong năm 2023, "Generali Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng, đồng thời mở rộng và tăng cường tính chuyên nghiệp của các kênh phân phối. Chúng tôi sẽ đặc biệt chú trọng tăng cường tính trung thực và minh bạch đối với khách hàng thông qua việc đẩy mạnh thực hiện chiến lược "Bảo Hiểm Minh Bạch", bao gồm việc cải tiến các quy trình vận hành và kiểm soát liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, đào tạo huấn luyện và quản lý các kênh phân phối, cũng như truyền thông về sản phẩm dịch vụ nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực này sẽ giúp Generali đến gần hơn với mục tiêu trở thành "Người bạn Trọn đời" của khách hàng và trở thành thương hiệu bảo hiểm sáng tạo và đáng tin cậy nhất Việt Nam."



