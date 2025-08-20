12 năm phát cơm từ thiện ở bệnh viện: Bếp chùa Phổ Thành chưa từng tắt lửa

Câu chuyện của cô Lê Thị Hồng Lan (57 tuổi, ở Lâm Đồng) khiến nhiều người chảy nước mắt khi cô phải xin cơm từ thiện để tiết kiệm tiền cho việc chữa bệnh chồng tại Bệnh viện Bình Dân. Mỗi suất cơm từ thiện không chỉ là bữa ăn, mà còn là nguồn động viên tinh thần cho cô trong hành trình đầy khó khăn này. Trong lúc tìm kiếm sự giúp đỡ, chùa Phổ Thành (phường Phú Nhuận, TP.HCM) là một địa chỉ đáng tin cậy cho những người cần hỗ trợ.

Bếp đỏ lửa vì người dưng

Đúng 7 giờ sáng chủ nhật hằng tuần, hình ảnh sư cô Thích Nữ Diệu Ngọc (trụ trì chùa Phổ Thành) cùng các phật tử phát cơm chay trước cổng Bệnh viện Bình Dân có lẽ không còn xa lạ với người dân nơi đây. Suốt 12 năm qua, bếp cơm vẫn âm thầm đỏ lửa, hằng tuần phát hơn 500 suất cơm như một nhịp cầu sẻ chia với những mảnh đời khó khăn.

Sư cô Diệu Ngọc đi phát cơm ở Bệnh viện Bình Dân

Từ 3 giờ sáng, bếp bắt đầu hoạt động. Người nhặt rau, người vo gạo, người xào nấu, mỗi người một việc. Không khí trong bếp lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười nói của các phật tử. “Nấu đến 7 giờ là đi phát, để cơm còn nóng còn ngon, đi phát buổi trưa cơm nguội sẽ không còn ngon nữa”, sư cô Diệu Ngọc nói.

Hơn 500 suất cơm nhưng chỉ phát khoảng 15 phút là hết. Người nhận chủ yếu là người nhà bệnh nhân. Chị Dương Thị Đẹp (42 tuổi, tỉnh Đồng Tháp) đang chăm chồng điều trị ở Bệnh viện Bình Dân. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị chỉ dám mua cơm cho chồng, còn bản thân đi xin cơm từ thiện. “Ai cho ăn thì mình xin ăn, mình nghèo không có sự lựa chọn”, chị Đẹp nghẹn ngào.

Dù là bếp từ thiện, các suất ăn vẫn được chuẩn bị chu đáo và đầy đủ. Mỗi hộp cơm luôn có 3 món cơ bản: món canh, món kho và món xào. Đây là nguyên tắc được bếp duy trì suốt nhiều năm. Khi được hỏi về quá trình chuẩn bị nguyên liệu, sư cô Diệu Ngọc chia sẻ: “Tuần này nấu món gì thì tuần sau phải thay đổi. Thứ ba tôi đã lên món rồi. Thứ sáu tôi nhắn tin đặt rau củ. Có nhiều người ở chợ biết mình làm từ thiện, sẵn lòng giúp đỡ, người mua dùm không lấy tiền công, người thì không lấy cả tiền vốn. Các mặt hàng như gạo, hành, tỏi… thường xuyên được phật tử gần xa gửi tặng. Nhiều bạn trẻ chưa có của thì góp công. Bếp ăn được duy trì nhờ vào những tấm lòng như thế”.

Anh Phúc đã gắn bó với căn bếp được hơn 5 năm. Công việc chính của anh là xào rau củ

Sau nhiều năm gắn bó, từ những người xa lạ, giờ đây các phật tử coi nhau như gia đình

Khi mới mở, bếp chỉ có khoảng 20 người tham gia. Đến nay, con số đã tăng lên hơn 40 người. Nhiều người dù tuổi cao, sức yếu vẫn đều đặn có mặt mỗi cuối tuần. Có người không thể đến nấu nhưng vẫn âm thầm đóng góp tiền, gạo, rau củ, gia vị và nhiều đồ dùng cần thiết hằng tháng.

Anh Minh Long (35 tuổi, một trong những người gắn bó lâu năm nhất với bếp cơm từ thiện chùa Phổ Thành) chia sẻ anh đến với bếp vì mục đích giúp đỡ những bệnh nhân khó khăn. Anh kể, 12 năm phát cơm, anh từng nhiều lần nghe những lời khiến mình chạnh lòng. Có người nói: “Tôi chỉ chờ tới chủ nhật để được ăn hộp cơm chay”. Có bệnh nhân nói thẳng: “Có cơm từ thiện đỡ lắm, ăn không tốn tiền”. Những lời nói đó là động lực để anh Long làm hoài, không nghỉ. “Bao nhiêu cho đủ, mình chỉ biết làm hết sức thôi. Được bao nhiêu thì được”, anh Long nói.

Một lời hứa nhỏ, một hành trình dài

“Tôi không ăn cơm buổi sáng, trưa chỉ ăn một bữa thật no rồi chiều nhịn”. Câu nói ấy của một người nuôi bệnh tại Bệnh viện Bình Dân đã in sâu trong tâm trí sư cô Diệu Ngọc khi sư cô cũng từng là bệnh nhân nằm mổ ở đây. “Từ đó, tôi mang trong lòng một ước nguyện: nếu có ngày xây được chùa, nhất định phải dành một phần không gian để nấu cơm từ thiện phát cho những người nuôi bệnh”, sư cô nhớ lại.

Anh Minh Long chia sẻ, có lần sư cô bệnh nặng, không thể đi phát cơm được, nhưng vẫn không bỏ bếp. Sư cô trải chiếu nằm ngay trong bếp để tiếp tục hướng dẫn, điều phối. “Có những lúc tôi cũng muốn nghỉ vì đau bệnh nhiều nhưng nghĩ tới những người nuôi bệnh không có cơm ăn thì tôi lại muốn tiếp tục”, sư cô Diệu Ngọc tâm sự.

Sư cô Diệu Ngọc (hàng đầu tiên, thứ 4 từ phải qua) cùng các phật tử trao quà Trung thu cho các em nhỏ trong khu phố

Ngoài bếp cơm từ thiện, chùa Phổ Thành còn giúp đỡ người dân khó khăn như xây 4 căn nhà, 2 cây cầu ở TP.Cần Thơ cũng như trao nhiều phần quà vào các dịp như lễ Phật Đản, Tết Nguyên đán, Trung thu…