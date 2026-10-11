12 người chết, hơn 300 người bị thương khi sân bay Ả Rập Xê Út bị tấn công

Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết trong số những người thiệt mạng có 4 công dân Ả Rập Xê Út, 2 người Bangladesh, còn Mỹ, Jordan, Palestine, Syria, Sudan và Ai Cập mỗi nước có 1 nạn nhân. Theo số liệu thống kê mới nhất, có 309 người bị thương.

Tổng thống Donald Trump cho biết Washington đang cân nhắc tham gia cùng Ả Rập Xê Út thực hiện các cuộc tấn công chống lại Houthi trong đợt leo thang quân sự này, mà nguồn gốc chính là cuộc chiến chống Iran do Mỹ và Israel phát động vào tháng 2.

Theo hãng tin Reuters, các bệnh viện địa phương chật kín người bị thương được đưa đến bằng xe cứu thương và trực thăng; một số nạn nhân trong tình trạng nguy kịch sau vụ tấn công bất ngờ không có cảnh báo trước.

Hai vụ tấn công trước đó trong tuần này nhắm vào sân bay quốc tế King Khalid đã khiến 4 người thiệt mạng và gây hư hại nặng nề cho một máy bay thương mại của Ả Rập Xê Út đang đỗ trên sân đỗ. Các cuộc tập kích của Houthi đã làm lộ rõ những lỗ hổng trong năng lực phòng thủ của Ả Rập Xê Út khi nước này tiến hành chiến dịch không kích chống lại lực lượng Houthi nhằm hỗ trợ cuộc chiến trên bộ của chính phủ Yemen chống lại nhóm cũ trang này.

Lực lượng Houthi chưa nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nhưng liên quân quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố sẽ đáp trả.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio lên án các cuộc tấn công vào sân bay là "coi thường trắng trợn đối với tính mạng của dân thường vô tội". Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng lên án cuộc tấn công hôm 10.10. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm luật pháp quốc tế và phải chấm dứt ngay lập tức.

Ả Rập Xê Út và chính phủ Yemen tuyên bố đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào các mục tiêu tại vùng lãnh thổ do Houthi kiểm soát. Phía Houthi cho biết các cuộc tấn công này đã giết chết nhiều dân thường, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Không thể xác minh các tuyên bố này.

Những người ủng hộ phong trào Houthi trong sự kiện diễn ra ở Sanaa, Yemen hôm 9.10 ẢNH: REUTERS

Ả Rập Xê Út tham gia cuộc chiến tại Yemen vào năm 2015 với tư cách là nước đứng đầu liên minh Ả Rập nhằm nỗ lực đánh bật lực lượng Houthi khỏi thủ đô Sanaa của Yemen. Cuộc chiến đã rơi vào thế bế tắc đẫm máu, khiến hàng trăm nghìn người Yemen thiệt mạng do giao tranh và nạn đói.

Thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 giữa Ả Rập Xê Út và Houthi đã đổ vỡ vào mùa hè này, dẫn đến cuộc tiến công chớp nhoáng của Houthi nhằm chiếm giữ eo biển chiến lược Bab el-Mandeb trên Biển Đỏ từ tay lực lượng chính phủ được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.

Trong tuần qua, chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã bắt đầu một cuộc tấn công nhằm giành lại vùng lãnh thổ đó, nhưng tiến độ đạt được rất chậm chạp, trong bối cảnh lực lượng Houthi đang bao vây Taiz - thành phố lớn thứ ba của đất nước.

Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết, vào thứ Bảy, tất cả các chuyến bay đến Riyadh đã phải chuyển hướng và hoạt động tại sân bay phục vụ thành phố 8 triệu dân này đã bị đình chỉ. Người đứng đầu văn phòng truyền thông của lực lượng Houthi đã đăng tin trên mạng xã hội X rằng nhóm này đã "đóng cửa sân bay quốc tế Riyadh". Houthi tuyên bố các máy bay dân dụng nên tránh không phận Ả Rập Xê Út vì đây là khu vực diễn ra các hoạt động quân sự.

Houthi đã cảnh báo các hãng hàng không quốc tế không bay qua không phận Ả Rập Xê Út, cho rằng khu vực này đã trở thành chiến trường cho các hoạt động quân sự của họ, ngoại trừ không phận phía trên hai thánh địa Mecca và Medina.