12 nhóm giải pháp để Hà Nội bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên hiệu quả

5 nhóm các giải pháp tổng thể

Trong tham luận, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Xuân Đại cho biết, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được thì vấn đề môi trường thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển xanh thủ đô vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức.

Xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tập trung ở lưu vực sông Tô Lịch là một trong nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề môi trường ở Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Để giải quyết các thách thức về vấn đề môi trường, quản lý tài nguyên, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển xanh thủ đô cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp.

Một là, hoàn thiện cơ chế và chính sách. Cụ thể là ban hành chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường Hà Nội đến năm 2035, đồng thời áp dụng các công cụ kinh tế như thu phí theo mức độ ô nhiễm để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ sạch.

Hai là, đầu tư hạ tầng và công nghệ môi trường, trong đó tập trung xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tập trung ở lưu vực sông Tô Lịch và Nhuệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát chất lượng không khí, nước và cảnh báo thiên tai theo thời gian thực.

Ba là, phát triển không gian xanh và năng lượng tái tạo, theo đó mở rộng hành lang xanh, công viên ven sông Hồng, khuyến khích sử dụng xe buýt điện và lắp đặt điện mặt trời áp mái trong các tòa nhà công cộng.

Bốn là, đẩy mạnh kinh tế tuần hoàn và giảm rác thải. Triển khai phân loại rác tại nguồn trên toàn thành phố từ năm 2027, xây dựng trung tâm tái chế hiện đại kết hợp sản xuất vật liệu xây dựng tái sinh.

Năm là, nâng cao nhận thức và huy động cộng đồng, gồm: phát động phong trào "Công dân thủ đô xanh", gắn tiêu chí bảo vệ môi trường vào đánh giá thi đua của phường, xã; đồng thời hợp tác chặt chẽ với các viện nghiên cứu, trường đại học để chuyển giao công nghệ tiên tiến.

Triển khai vùng phát thải thấp toàn diện trong nội đô

Cũng trong tham luận, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề cập thêm 7 nhóm giải pháp đột phá.

Cụ thể, một là thiết lập Trung tâm điều hành môi trường số Hà Nội - nơi tích hợp toàn bộ dữ liệu khí tượng, giao thông, xả thải để quản lý và điều hành môi trường theo thời gian thực. Xây dựng và đồng bộ hóa hệ thống quan trắc…

Hai là, phát triển kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi nước thải, chất thải thành tài nguyên: Triển khai mô hình rác thải thành năng lượng, xử lý rác hữu cơ, sản xuất phân hữu cơ, tái chế vật liệu xây dựng từ phế thải. Đẩy mạnh cơ chế thực hiện tuần hoàn nước, xử lý, biến nước thải thành tài nguyên, tuần hoàn nước phục vụ sản xuất, đời sống…

Xây dựng “Hành lang xanh sông Hồng” là nhóm giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng không gian công cộng ẢNH: TUẤN MINH

Ba là xây dựng "Hành lang xanh sông Hồng" - vừa là lá phổi sinh thái, vừa là tuyến phòng chống lũ, đồng thời phát triển du lịch sinh thái và không gian công cộng chất lượng cao.

Bốn là, thiết lập và triển khai vùng phát thải thấp mở rộng (Low Emission Zones - LEZ) toàn diện trong nội đô Hà Nội. Chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng và cá nhân sang năng lượng sạch nhanh hơn…

Năm là, hoàn thiện thể chế, tăng cường chế tài xử lý vi phạm môi trường

Sáu là, thích ứng biến đổi khí hậu trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và hạ tầng xanh. Xây dựng hệ thống xanh - chức năng: hướng dòng nước, điều hòa khí hậu, phòng chống ngập úng như: hồ điều hòa, công viên dọc sông, mặt nước, hành lang sinh thái…

Bảy là, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và minh bạch hóa quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Tám là, phát huy sức mạnh cộng đồng, truyền thông mạnh mẽ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng cường hợp tác quốc tế như tuyên truyền, vận động, giáo dục môi trường từ trường học, cộng đồng, tổ dân phố…

"Tăng cường hợp tác quốc tế, tận dụng kinh nghiệm, sáng tạo của thế giới trong công tác bảo vệ môi trường, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các giải pháp công nghệ tiên tiến để tạo sự đột phá trong bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển xanh thủ đô Hà Nội, khắc phục triệt để các vấn đề môi trường và quản lý tài nguyên hiệu quả", tham luận nêu rõ.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội