120 năm tu viện Khánh An: Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn dự lễ kỷ niệm

Ngày 25.1, Tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, TP.HCM) kỷ niệm 120 năm thành lập. Tham dự lễ có trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự; thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó tổng thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh văn phòng II Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn quang lâm dự lễ kỷ niệm 120 năm tu viện Khánh An ẢNH: ĐĂNG HUY

Cùng dự lễ kỷ niệm có các vị chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Trung ương, Phật giáo TP.HCM, tăng, ni và đông đảo Phật tử.

Chia sẻ tại buổi lễ, trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhắc lại câu thơ của thiền sư Huyền Không: "Mái chùa che chở hồn dân tộc/ Nếp sống muôn đời của tổ tông" để nói về hành trình hiện hữu và gắn bó của tu viện Khánh An với dân tộc suốt 120 năm qua.

Trưởng lão hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự chia sẻ về hành trình hiện hữu của tu viện Khánh An với dân tộc ẢNH: ĐĂNG HUY

Tu viện Khánh An do tổ Trí Hiền khai sơn, đến nay đã tròn 120 năm tồn tại trong lòng dân tộc Việt Nam. Không chỉ là chốn tu hành, đây còn là cái nôi nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, gắn với phong trào cách mạng của địa phương, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh, thống nhất đất nước.

Trải qua nhiều thế hệ tổ sư kế thừa, tu viện Khánh An trở thành điểm tựa tâm linh quan trọng đối với Phật tử và cộng đồng. Đặc biệt, trong hơn 30 năm kể từ khi Thượng tọa Thích Trí Chơn được bổ nhiệm trụ trì, tu viện đã được gìn giữ và phát huy theo hướng trang nghiêm, bền vững, đạt nhiều kết quả tích cực.

"Thượng tọa Trí Chơn không chỉ bảo tồn gần như nguyên vẹn những giá trị kiến trúc, văn hóa và tinh thần của tu viện từ thuở ban đầu, mà còn tiếp tục xây dựng, kiến tạo thêm nhiều hạng mục mới, làm cho ngôi già lam 120 năm tuổi vẫn luôn sáng đẹp, trang nghiêm trong ánh sáng Chánh pháp", trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhìn nhận.

Trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn tặng tượng Phật chúc mừng tu viện Khánh An kỷ niệm 120 năm ẢNH: ĐĂNG HUY

Ngài cũng tặng khánh vàng chúc mừng kỷ niệm 120 năm thành lập tu viện ẢNH: ĐĂNG HUY

Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng đánh giá cao việc thượng tọa cũng chú trọng xây dựng đạo tràng tu tập, tổ chức các khóa tu "Sống tỉnh thức", thiền Tứ Niệm Xứ… góp phần nuôi dưỡng đời sống tâm linh, lan tỏa tinh thần tỉnh giác cho đông đảo phật tử, thể hiện trọn vẹn trách nhiệm của người trụ trì đối với cả đạo và đời.

Cắt nghĩa ý nghĩa sâu xa của danh xưng "Khánh An", trưởng lão hòa thượng cho biết đây là biểu trưng cho trạng thái an vui bền vững, không sinh không diệt, gợi mở cảnh giới niết bàn tối thượng. Ngài nhấn mạnh rằng, dù hình tướng ngôi chùa chỉ là pháp hữu vi, mang tính giả tạm theo quy luật vô thường, nhưng pháp tánh thì luôn thường trụ, vĩnh hằng và bất diệt.

Tăng thân tu viện Khánh An chụp ảnh kỷ niệm cùng trưởng lão hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ẢNH: ĐĂNG HUY

Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập có sự tham dự của đông đảo phật tử ẢNH: ĐĂNG HUY

Từ đó, trưởng lão hòa thượng bày tỏ mong muốn tinh thần "Khánh An" sẽ luôn được thắp sáng và lan tỏa trong đời sống tu học, hiện hữu bền lâu trong tâm thức mỗi phật tử. Thay mặt Trung ương Giáo hội, ngài gửi lời chúc mừng năm mới đến thượng tọa trụ trì cùng toàn thể tăng ni, phật tử, cầu chúc đại chúng thân tâm an lạc, tinh tấn hành trì chánh niệm và gặt hái nhiều thành tựu tốt đẹp trong công tác phật sự.

Viện chủ tu viện Khánh An - thượng tọa Thích Trí Chơn đã thay mặt tăng ni, phật tử đáp từ những lời huấn thị của trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Nhơn.

Tu viện Khánh An có không gian xanh mướt với cây xanh bao phủ khắp nơi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chia sẻ nhân sự kiện 120 năm thành lập, thầy Trí Chơn, viện chủ tu viện Khánh An bày tỏ: "Một tu viện chỉ thật sự có ý nghĩa khi có người tu tập, có năng lượng từ bi hỷ xả, có sự học và hành giáo pháp. Tâm nguyện lớn nhất của chúng tôi là có người kế thừa, tiếp nối con đường chư tổ đã mở ra, để tu viện Khánh An xứng đáng là một trung tâm thiền tập tại TP.HCM, giúp bà con học và thực tập Phật pháp, mang lại hạnh phúc và bình an trong cuộc sống".