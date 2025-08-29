120 quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam tham gia diễu binh Quốc khánh 2.9

Trưa 29.8, 120 quân nhân thuộc đoàn Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia diễu binh, diễu hành tại Việt Nam đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Các quân nhân Trung Quốc đều có chiều cao trung bình trên 1,8 m ẢNH: BÁO QĐND

Ngay khi máy bay vận tải chở đoàn quân nhân Trung Quốc hạ cánh, các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ để đoàn di chuyển về Học viện Viettel tại xã Hòa Lạc.

Dự kiến, đoàn quân nhân Trung Quốc sẽ tham gia buổi tổng duyệt vào ngày 30.8 và thực hiện các hoạt động diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.

Ngoài đoàn quân nhân Trung Quốc, lễ diễu binh, diễu hành còn có sự tham gia của các khối quân nhân nước ngoài như Nga, Lào, Campuchia.

Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 sẽ diễn ra vào sáng 2.9 tại Quảng trường Ba Đình bao gồm các hoạt động như lễ rước đuốc truyền thống, lễ chào cờ; chương trình diễu binh, diễu hành gồm: không quân bay chào mừng, diễu binh, diễu hành các khối theo thứ tự diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân, du kích, các khối công an.

Sau diễu binh, diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an, diễu binh trên biển và các khối quần chúng. Sau phần diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật.