12.000 người tranh nhau mua 750 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM

Đình Sơn
23/03/2026 17:59 GMT+7

Đó là tình trạng đang xảy ra tại chung cư nhà ở xã hội 234 Lý Thường Kiệt, TP.HCM.

Trong báo cáo về thị trường bất động sản TP.HCM, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP.HCM cho biết, trong hai tháng đầu năm 2026, cả nước chỉ hoàn thành 544 căn nhà ở xã hội.

Tại TP.HCM cũng chỉ khởi công 2 dự án nhà ở xã hội, với 2.656 căn hộ và 1 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong tương lai tại số 324 Lý Thường Kiệt (phường Diên Hồng).

Theo ông Châu, công tác phát triển nhà ở xã hội đang nảy sinh bất cập từ thực tiễn. Việc bãi bỏ tiêu chí cư trú đã tạo làn sóng hồ sơ từ khắp nơi đổ dồn về thành phố. Minh chứng rõ nhất là dự án tại số 234 Lý Thường Kiệt, TP.HCM chỉ cung ứng 750 căn hộ nhưng tiếp nhận tới 12.000 người trên cả nước đăng ký. Nếu tổ chức bốc thăm thì cần phải thuê sân vận động mới đủ cho người dân có nhu cầu.

Tại dự án 234 Lý Thường Kiệt, 12.000 người nộp hồ sơ mua 750 căn nhà ở xã hội

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đã nhận được phản ánh về việc người dân chưa thể nộp hồ sơ đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội của dự án này. Sở đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tổ chức tiếp nhận hồ sơ nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Sở Xây dựng cũng khuyến nghị người dân có nhu cầu mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội thường xuyên theo dõi thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng để chuẩn bị hồ sơ và nộp cho chủ đầu tư theo đúng quy định.

Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt nằm trên mặt tiền đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng (quận 10 cũ) đến nay cơ bản đã xây dựng xong.

Giá bán nhà ở xã hội được chủ đầu tư dự kiến ở mức khoảng 21,6 triệu đồng mỗi m2, chưa bao gồm các khoản thuế, phí theo quy định và sẽ được công bố chính thức trước thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư mở bán khoảng 755 căn hộ nhà ở xã hội. Diện tích các căn hộ dao động khoảng 34 - 77 m2.

Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt được khởi công năm 2019 gồm 4 khối chung cư cao 25 tầng, xây dựng trên khu đất hơn 14.700 m2, với tổng cộng 1.254 căn hộ. Trong đó, 1.025 căn là nhà ở xã hội, gồm 755 căn để bán và 270 căn cho thuê.

Dự án do Công ty cổ phần Đức Mạnh làm chủ đầu tư dự án, dự kiến bàn giao và đưa công trình vào sử dụng trong tháng 8.2026.

TP.HCM cần khoảng 1 triệu căn nhà ở xã hội

Theo thông tin từ Sở Xây dựng TP.HCM, thành phố dự kiến khởi công 41 dự án nhà ở xã hội trước ngày 30.6.2026, quy mô hơn 29.000 căn. Hiện thành phố có 11 dự án đang thi công với gần 9.700 căn nhà.

Giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM đã hoàn thành gần 18.000 căn và đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển gần 200.000 căn trong Đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Dù vậy, theo thống kê của TS Phạm Trần Hải, Phó phòng Nghiên cứu Quản lý đô thị, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, đến năm 2030, TP.HCM cần khoảng 1 triệu căn nhà ở xã hội. Trong số này, khu vực TP.HCM cũ chiếm khoảng 859.000 người, Bình Dương cũ hơn 86.000 người và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ khoảng là 69.000 người.

