120.000 giáo viên mầm non nghỉ việc sau 30 năm công tác không được hưởng chế độ

Văn Chung
Văn Chung
27/03/2026 15:48 GMT+7

Nhiều giáo viên mầm non vào ngành từ những năm 1960 - 1970. Sau 20, 30 năm công tác, những giáo viên này nghỉ việc và không được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước.

Sáng 27.3, tại Hà Nội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tổ chức phiên họp cung cấp thông tin, giải trình về việc giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. 

96,3% ý kiến cử tri được giải quyết

Trình bày dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - Giám sátQuốc hội Trần Thị Nhị Hà cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, các đại biểu Quốc hội đã tiếp nhận, tổng hợp được 1256 kiến nghị của cử tri. Trong đó, 1210/1256 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời cử tri, đạt 96.3%.

Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp sáng 27.3

Bên cạnh sử chủ động, tích cực giải quyết kiến nghị cử tri của nhiều bộ ngành, dự thảo báo cáo thẳng thắn chỉ ra, một số kiến nghị liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân và doanh nghiệp nhưng việc giải quyết, trả lời còn chung chung, chưa thể hiện rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, ngành. 

Một số quy định trong văn bản hướng dẫn của bộ chưa thống nhất với quy định của luật, gây vướng mắc cho địa phương khi triển khai thực hiện.

Một số đại biểu đề nghị các bộ, ngành quan tâm giải trình làm rõ tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai, cơ sở dữ liệu về địa chất, khoáng sản; việc rà soát hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông, trong đó tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật, nghiên cứu đưa kiến thức về năng lượng số, trí tuệ nhân tạo vào trường phổ thông. Cùng đó là chính sách cho người có công, khắc phục bất cập của Nghị định 67/2014/NĐ - CP về một số chính sách phát triển thuỷ sản.

Ngành GD-ĐT nhận nhiều quan tâm

Dự thảo báo cáo cho biết, tại Tuyên Quang, cử tri phản ánh sự mâu thuẫn giữa luật Tổ chức chính quyền địa phương và Thông tư 15 của Bộ GD-ĐT. Trong khi luật giao quyền quyết định số lượng người làm việc cho HĐND cấp xã, Thông tư của Bộ lại giao cho Sở GD-ĐT. Về vấn đề này, ông Trần Quang Nam, Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT cho biết, Bộ GD-ĐT đang rà soát, sửa đổi Thông tư 15.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện - Giám sát, Quốc hội Trần Thị Nhị Hà trình bày dự thảo báo cáo sáng 27.3

Đáng chú ý, trong dự thảo báo cáo nội dung việc giải quyết chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non vào ngành từ những năm 1960 - 1970. Sau 20, 30 năm công tác, những giáo viên này nghỉ việc và không được hưởng chế độ, chính sách của Nhà nước.

"Năm 2018, Bộ GD-ĐT đã tổ chức khảo sát thực tế, tổng hợp số liệu từ các địa phương. Theo đó, có khoảng 120.000 giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ chủ yếu tập trung vào 31 tỉnh thành từ Quảng Bình trở ra phía Bắc. Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT chưa tham mưu, xây dựng và ban hành chính sách. Vì vậy những giáo viên này chưa được hưởng chế độ", báo cáo nêu.

Đến 2025, Bộ đã tổ chức khảo sát chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ tại một số địa phương làm căn cứ tham mưu Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên mầm non nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ thời gian tới. Báo cáo của Bộ GD-ĐT chưa rêu rõ kết quả khảo sát, hướng dẫn tham mưu đề xuất của bộ và lộ trình thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT Trần Quang Nam phát biểu tại phiên họp sáng 27.3

Phát biểu kết thúc phiên họp, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện - Giám sát Lê Thị Nga cho biết, đây là cuộc họp rất quan trọng. Sau phiên họp, các bộ ngành tiếp tục xem xét, gửi báo cáo và ý kiến để Ủy ban hoàn thiện, trình bày trước Thường vụ Quốc hội vào ngày 1.4.

