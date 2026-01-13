121 phương tiện đưa đón hơn 1.400 đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng

Theo Cục Xe máy - Vận tải, thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt về đưa, đón đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng; các cơ quan của đơn vị đã phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng điều động 286 cán bộ, lái xe và 121 phương tiện trong toàn quân để tập huấn, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ đưa, đón 1.402 đại biểu của 25 đoàn đại biểu dự đại hội và khách mời.

Các phương tiện xuất quân đi khảo sát tuyến đường đưa đón đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng ẢNH: QUỲNH HƯƠNG

Các đơn vị đã kiểm tra, bảo đảm kỹ thuật cho 100% phương tiện; khám sức khỏe cho 100% cán bộ, lái xe tham gia. 100% nội dung lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên môn và các nội dung liên quan cho các lực lượng đạt yêu cầu sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa, đón các đại biểu dự đại hội.

Phát biểu tại lễ xuất quân, thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải, yêu cầu cán bộ, chỉ huy đội hình nắm chắc nhiệm vụ, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức đưa đón đại biểu theo điều hành của ban tổ chức, chỉ huy điều hành vận tải chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thiếu tướng Nguyễn Quế Lâm, Cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải, phát biểu tại lễ ra quân ẢNH: QUỲNH HƯƠNG

Cạnh đó, nắm chắc các phương án dự phòng phương tiện, bảo đảm kỹ thuật, xăng dầu, quân y; phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tốt nơi ăn, nghỉ, giữ gìn tốt sức khỏe trong quá trình phục vụ đại hội.

Thực hiện nghiêm quy định bảo vệ bí mật nhà nước, quy định bảo đảm an toàn trong thực hiện nhiệm vụ đưa đón đại biểu, nhất là bảo mật thông tin, thực hiện báo cáo theo đúng quy định.

Đặc biệt, đối với các lái xe, chấp hành nghiêm các quy định của ban tổ chức đại hội; thực hiện nghiêm các quy định, nội dung công việc cần làm trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.

Thường xuyên kiểm tra, củng cố tình trạng kỹ thuật phương tiện, các quy định trong hành quân; kịp thời báo cáo với chỉ huy đội hình các vấn đề phát sinh...