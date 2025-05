125 chiến đấu cơ của Ấn Độ và Pakistan giao tranh trong một giờ?

Quân đội Ấn Độ tuyên bố đã phá hủy 9 "trại khủng bố" ở Pakistan vào sáng sớm 7.5, hai tuần sau khi New Delhi cáo buộc Islamabad đã hậu thuẫn cho một cuộc tấn công vào khách du lịch ở phía Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, một cáo buộc đã bị Pakistan phủ nhận, theo AFP.

Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội Pakistan Ahmed Sharif Chaudhry tuyên bố 5 máy bay chiến đấu của Ấn Độ đã bị bắn hạ ở phía lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát. Một nguồn tin an ninh cấp cao của Ấn Độ tiết lộ với AFP rằng 3 máy bay chiến đấu của nước này đã bị rơi trên lãnh thổ Ấn Độ.

Pakistan có thực sự bắn hạ 5 máy bay chiến đấu của Ấn Độ không?

Sau đó, Đại sứ quán Ấn Độ tại Trung Quốc nói rằng một bài đăng trên mạng xã hội X của Hoàn cầu thời báo rằng Pakistan đã bắn hạ máy bay chiến đấu của Ấn Độ là "thông tin sai lệch", theo Reuters.

CNN hôm nay dẫn một nguồn tin an ninh cấp cao từ Pakistan cho hay "cuộc không chiến" giữa máy bay chiến đấu Pakistan và Ấn Độ hôm 7.5 là một trong những cuộc không chiến "lớn nhất và kéo dài nhất trong lịch sử hàng không gần đây".

Thùng nhiên liệu của một chiếc máy bay ở khu Wuyan gần thành phố chính Srinagar của Kashmir do Ấn Độ kiểm soát vào ngày 7.5 Ảnh: AFP

Cũng theo nguồn tin, tổng cộng 125 máy bay chiến đấu đã giao tranh trong hơn một giờ, không bên nào rời khỏi không phận của mình, và các cuộc phóng tên lửa qua lại giữa hai bên diễn ra ở khoảng cách đôi khi xa hơn 160 km.

Nguồn tin khẳng định không bên nào sẵn sàng cho máy bay của mình vượt biên giới, lý do xuất phát từ một cuộc không chiến nhỏ hơn nhiều vào năm 2019. Theo đó, một phi công của Không quân Ấn Độ đã bị bắn hạ trên lãnh thổ Pakistan và bị đưa lên trên truyền hình trước khi được đưa trở về Ấn Độ. Nguồn tin nhấn mạnh đây là một sự sỉ nhục mà không bên nào muốn diễn ra lần này.

Nguồn tin cho biết Không quân Ấn Độ đôi khi phải tiến hành một mục tiêu nhiều lần, còn Pakistan đã làm hết sức mình để cảnh báo người dân ở những khu vực mà Islamabad tin là mục tiêu tiềm tàng, nhờ vậy có thể giảm thiểu thương vong cho dân thường.

Hiện chưa có phản ứng từ phía Ấn Độ đối với thông tin trên do nguồn tin từ Pakistan cung cấp cho CNN.

Ít nhất 43 trường hợp tử vong đã được báo cáo cho đến nay, trong đó Islamabad cho hay 31 dân thường đã thiệt mạng do các cuộc không kích và bắn phá của Ấn Độ dọc theo biên giới, và New Delhi nói rằng ít nhất 12 người chết do pháo kích của Pakistan.