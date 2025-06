13 đặc khu của Việt Nam: Đặc khu Bạch Long Vĩ nằm giữa vịnh Bắc Bộ

Sáng 14.11.2024, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương Đảng ra thăm và làm việc tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Bạch Long Vĩ là cửa ngõ, kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế quan trọng, trung tâm hậu cần và trung chuyển cho các hoạt động quân sự, tiền đồn kiểm soát an ninh trật tự trên biển.

Tổng Bí thư Tô Lâm ra thăm, làm việc tại đảo Bạch Long Vĩ, ngày 14.11.2024 ẢNH: BHP

Từ thực tế tiềm năng, vị thế và lợi thế của Bạch Long Vĩ, Tổng Bí thư chỉ đạo, TP.Hải Phòng cần suy nghĩ về kế hoạch và cách làm cụ thể để biến nơi đây trở thành pháo đài bảo vệ vùng biển, vùng trời của ta trên vịnh Bắc bộ, trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá, phát triển nuôi trồng thủy hải sản và thu hút khách du lịch, như tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư gợi mở một số vấn đề để Hải Phòng nghiên cứu, thực hiện, như: Quy hoạch tốt vùng quân sự, vùng kinh tế và vùng sinh thái để có phương hướng đầu tư đồng bộ về hạ tầng, đảm bảo kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh; củng cố an ninh quốc phòng biển đảo, chú ý sự gắn kết thế trận liên hoàn về an ninh quốc phòng giữa các đảo nâng cao chất lượng huấn luyện, thường xuyên diễn tập chiến đấu, cứu hộ cứu nạn; chủ động, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao.

Tổng Bí thư yêu cầu: TP.Hải Phòng xây dựng Bạch Long Vĩ thành khu vực phòng thủ vững chắc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và một số bộ, ngành liên quan tổng kết chiến lược phát triển khu kinh tế quốc phòng khu vực biển đảo, nhân rộng mô hình, phát huy kinh nghiệm và truyền thống của ông cha trong việc kết hợp giữa kinh tế và quốc phòng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn cảnh đặc khu Bạch Long Vĩ, nhìn từ trên cao ẢNH: ĐỘC LẬP

Đối với phát triển kinh tế biển đảo Bạch Long Vĩ, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Cần bám sát Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về phát triển TP.Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Hải Phòng phải quyết tâm xây dựng đảo Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn trên biển khu vực phía Bắc, phát triển nuôi trồng hải sản cao cấp, phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp gắn với bảo tồn hệ sinh thái biển đảo.