1.370 máy bay Boeing trên thế giới bị cảnh báo 'nguy hiểm'

Các hãng hàng không trên khắp thế giới đã được yêu cầu kiểm tra máy bay phản lực Boeing 737 Max sau khi một hãng hàng không giấu tên phát hiện ra một bộ phận bị thiếu trên máy bay, vốn đã gây ra nhiều tranh cãi và thậm chí có thể gây "nguy hiểm", theo news.com.au.



Theo Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA), hãng Boeing đã hướng dẫn các nhà khai thác tìm kiếm khả năng bu-lông bị lỏng trong hệ thống điều khiển bánh lái. Bánh lái điều khiển chuyển động của máy bay quanh trục thẳng đứng của nó khi đang bay.

Chiếc Boeing 737 Max 8 mới của Virgin Australia có tên Monkey Mia được hãng hàng không này nhận bàn giao tại Seattle vào ngày 27.6.2023 news.com.au

Việc kiểm tra được thúc đẩy khi một hãng hàng không đã tìm thấy một chiếc bu-lông bị thiếu đai ốc trong khi thực hiện bảo trì định kỳ. FAA cho biết, hãng bay quốc tế này đã phát hiện ra vụ việc.

Một đai ốc không được siết chặt đúng cách cũng được tìm thấy trên chiếc máy bay thứ hai chưa được giao.

"FAA sẽ xem xét hành động bổ sung dựa trên bất kỳ phát hiện nào thêm về phần cứng bị lỏng hoặc bị thiếu".

Người phát ngôn của Boeing cho hay chiếc máy bay bị thiếu đai ốc đã được sửa chữa và "vấn đề được xác định trên chiếc máy bay cụ thể đã được khắc phục".

"Hết sức thận trọng, chúng tôi khuyến nghị các nhà khai thác kiểm tra máy bay 737 Max của họ và thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ phát hiện nào. Chúng tôi đã thông báo cho FAA và khách hàng của mình và sẽ tiếp tục thông báo cho họ về tiến trình", đại diện hãng nhấn mạnh.

Boeing cho biết có 1.370 máy bay trên toàn thế giới đang được yêu cầu kiểm tra.

Virgin Australia có 3 chiếc và Bonza được cho là có 6 chiếc.

Cuộc kiểm tra chỉ kéo dài khoảng 2 giờ, nhưng vấn đề này xảy ra cùng với các vấn đề sản xuất và chế tạo khác buộc công ty phải hạ mục tiêu giao hàng 737 Max trong năm nay.

Cần biết rằng, máy bay Boeing 737 Max có một lịch sử rắc rối. Hai máy bay 737 Max - chuyến bay 302 của Ethiopian Airlines và chuyến bay 610 của hãng hàng không Lion Air của Indonesia bị rơi vào tháng 10.2018 và tháng 3.2019, khiến 346 người thiệt mạng.

Boeing máy bay 737 Max đậu tại cơ sở sản xuất của công ty ở Washington news.com.au

Các máy bay phản lực này đã bị cấm bay cho đến khi được phép bay trở lại ở Mỹ vào năm 2020 và ở Anh và EU vào năm 2021.

Theo CNN, vụ việc khiến Boeing thiệt hại hơn 20 tỉ USD, trở thành một trong những thảm kịch doanh nghiệp tốn kém nhất trong lịch sử.

Nhà phân tích an toàn của CNN, David Soucie, cho biết: "Nếu máy bay rời nhà máy với bộ phận bị thiếu này, điều đó cho thấy những cải tiến về văn hóa an toàn và cải thiện hoạt động kiểm tra về độ an toàn quan trọng của hệ thống máy bay tại Boeing trong ba năm qua không hoạt động".

Cổ phiếu Boeing giảm 0,7% vào thứ sáu tuần qua tại New York.