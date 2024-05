138 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Theo Bộ Công an, so với cùng kỳ nghỉ lễ năm 2023, tai nạn giao thông dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay đã giảm 9,16% số vụ, giảm 32,35% số người chết, giảm 1,38% số người bị thương. Cụ thể, trong 5 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, toàn quốc xảy ra 347 vụ tai nạn giao thông, làm chết 138 người, bị thương 285 người.



Hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Gia Lai ngày 30.4 giữa 2 xe khách khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương TRẦN HIẾU

Cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn 19.600 lượt tổ công tác tổ chức tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, phát hiện, xử lý hơn 78.200 trường hợp vi phạm; phạt tiền hơn 171 tỉ đồng.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn là 21.369 trường hợp; vi phạm về tốc độ là hơn 21.000 trường hợp; 87 trường hợp lái xe dương tính với ma tuý…

Một số địa phương xử lý vi phạm đạt kết quả cao là TP.HCM, Đồng Nai, Hà Nội, Bình Dương, Bắc Giang, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Ninh...

Cũng theo Bộ Công an, kỳ nghỉ lễ, do người dân về quê, đi du lịch nên lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, gây ra hiện tượng ùn tắc tại các cửa ngõ thành phố lớn khi người dân rời đi và trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Trước đó, thực hiện công điện của Thủ tướng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào 5 nhóm hành vi có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông; hỗ trợ nhân dân đi lại an toàn.