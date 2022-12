14 ngày, toàn quốc xử phạt hơn 240 tỉ đồng vi phạm an toàn giao thông

Theo thống kê của Cục CSGT (Bộ Công an), trong 2 tuần (từ 15 - 29.11) thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp tết Nguyên đán 2023, toàn quốc đã phát hiện, xử lý 130.057 trường hợp vi phạm an toàn trật tự giao thông và phạt tiền hơn 240 tỉ đồng.

Trong số này, tại đường bộ đã xử lý 126.789 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 236 tỉ đồng; tước quyền sử dụng 22.672 giấy phép lái xe; tạm giữ 1.891 ô tô, 33.411 mô tô. Trong đó, 19.888 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 5.165 trường hợp vi phạm quá tải trọng, quá khổ, cơi nới thành thùng; 20.203 trường hợp vi phạm tốc độ...

Với đường sắt, lực lượng toàn quốc đã xử lý 156 trường hợp, phạt tiền hơn 100 triệu đồng. Đường thủy xử lý 3.112 trường hợp, phạt tiền hơn 4 tỉ đồng.





Quá trình ra quân thực hiện cao điểm, lực lượng CSGT đã phát hiện, phối hợp với các lực lượng khác phát hiện 95 vụ án hình sự, kinh tế, ma túy và bắt giữ 111 nghi phạm; phát hiện 57 vụ, bắt 25 đối tượng buôn lậu và gian lận thương mại; phát hiện 8 vụ, bắt 5 đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ; 12 vụ, 17 đối tượng vận chuyển pháo nổ; phát hiện 14 vụ, bắt 14 đối tượng khai thác, vận chuyển cát, khoáng sản trái phép.

Trước đó, Cục CSGT đã phát động ra quân trấn áp tội phạm cao điểm tết Nguyên đán 2023 trên toàn bộ các lĩnh vực. Đợt cao điểm sẽ được thực hiện từ ngày 15.11 đến hết ngày 5.2.2023.