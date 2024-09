14 tiếng giải cứu 2 người Việt mắc kẹt trên núi tuyết 3.500 m ở Thụy Sĩ

Theo thông tin từ website của hãng hàng không Thụy Sĩ Air Zermatt, vào khoảng 7 giờ ngày 23.9 (giờ địa phương), đội cứu hộ ở vùng Zermatt (bang Valais, Thụy Sĩ) đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp rằng hai nhà leo núi người Việt Nam đang gặp nạn trên núi Matterhorn.

Vào thời điểm đó, thời tiết rất xấu nên không thể giải cứu bằng đường hàng không hoặc đi bộ. Vào lúc 13 giờ, 3 nhân viên cứu hộ đã quyết định leo lên đỉnh Matterhorn bằng đường bộ để đến địa điểm xảy ra tai nạn, trong điều kiện đối mặt với tuyết, gió, băng, sương mù và cái lạnh. Ở độ cao hơn 3.500 m, các chuyên gia cứu hộ đã tìm thấy 2 nhà leo núi trong tình trạng nguy kịch.

Chiến dịch giải cứu 2 người Việt mắc kẹt trên núi Matterhorn, địa phận Thụy Sĩ ngày 23.9 ẢNH: AIR ZERMATT

Hai người leo núi bị mắc kẹt ở địa hình khó khăn bên dưới tuyến đường thông thường, trong tình trạng hạ thân nhiệt, chỉ mang giày nhẹ và quần mỏng. Thời tiết bất lợi khiến không thể sơ tán người leo núi bằng trực thăng, do đó nhóm cứu hộ dùng hệ thống dây đưa họ trở lại đường leo núi thông thường.



Công cuộc di chuyển xuống trạm dừng chân Hornli Hut cũng gặp nhiều trở ngại do tuyết và băng. Đến 2 giờ ngày 24.9, trực thăng đã cất cánh đến núi Matterhorn và đưa 2 người leo núi cùng các chuyên viên cứu hộ đến nơi an toàn. Hai người Việt sau đó được kiểm tra y tế và trở về nhà. Cuộc giải cứu mất tổng cộng 14 tiếng do điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo Air Zermatt, hai nhà leo núi người Việt có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không có chiến dịch cứu hộ, trong điều kiện thời tiết giá lạnh tại Matterhorn. Vùng Zermatt nổi tiếng với khu nghỉ dưỡng và trượt tuyết trên dãy Alps địa phận Thụy Sĩ.