15 đội bóng săn 200 triệu đồng tiền thưởng ở giải vô địch bóng rổ Hà Nội

Giải vô địch bóng rổ Hà Nội 2023 sẽ diễn ra từ ngày 16.12 đến 31.12 tại Nhà thi đấu Thanh Trì hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ quả bóng cam những trận cầu "nóng bỏng" bởi giải đấu tập hợp những CLB hàng đầu của thủ đô và lần đầu có sự góp mặt của đội bóng chuyên nghiệp Thang Long Warriors.

Giải vô địch bóng rổ Hà Nội tạo sức hút ngay lần đầu tổ chức vào năm ngoái HBC

Theo kết quả bốc thăm vừa công bố, ở giải nam có sự tham dự của 10 đội gồm Scorpius, Hà Nội, Basket Sags, 3F Galaxy, Hidden Dragons (bảng A), Dwarf, Ba Đình, Phòng không - Không quân, The Zoo, Thang Long Warriors (bảng B). Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 4 đội có thứ hạng cao của mỗi bảng vào vòng chung kết. Ở giải nữ có sự góp mặt của 5 đội gồm: No Name, Fudo, Dwarf, Cdunk, Whales. Các đội thi đấu vòng tròn chọn 4 đội thứ hạng cao vào tranh bán kết.

Giải vô địch bóng rổ Hà Nội 2023 hứa hẹn hấp dẫn HBC

Đặc biệt, Ban tổ chức cho phép mỗi đội được đăng ký không giới hạn các vận động viên là người gốc Việt Nam và 2 vận động viên người nước ngoài đang học tập, làm việc và sinh sống tại Việt Nam. Các đội được sử dụng không giới hạn các cầu thủ gốc Việt nhưng chỉ được sử dụng 1 vận động viên nước ngoài thi đấu trên sân.

Giải có tổng giá trị giải thưởng 200 triệu đồng cũng tạo sức hút cạnh tranh đối với các đội tham dự. Giới chuyên môn kỳ vọng vào sự thành công của giải đấu góp phần thúc đẩy phong trào bóng rổ Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.