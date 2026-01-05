15 năm xây niềm tin để phục vụ hơn 30 triệu người dùng

Xây dựng niềm tin ngay từ đầu

Trong bối cảnh nền kinh tế số - xã hội số Việt Nam bước vào giai đoạn tăng tốc, vai trò của các nền tảng công nghệ tài chính ngày càng trở nên quan trọng. Để người dùng có thể an tâm giao dịch trên nền tảng số mỗi ngày, các Fintech không chỉ cần cung cấp dịch vụ, họ cần có được niềm tin của khách hàng. Không Fintech nào hiểu điều này rõ hơn MoMo - bởi họ từng có một bài học đắt giá về niềm tin người dùng, ngay từ những ngày đầu làm ví điện tử trên điện thoại… cục gạch.

MoMo xác định an toàn bảo mật là chìa khóa xây dựng niềm tin lâu dài với người dùng

Năm 2010, MoMo ra đời với giấc mơ đơn giản: Người Việt có thể giao dịch tài chính chỉ bằng điện thoại. Ví điện tử trên SIM được triển khai với tất cả nhiệt huyết, nhưng kết quả không thực sự khả quan. Sau nhiều tháng đi thực tế ở bến xe, khu công nghiệp, xóm trọ - MoMo mới nhận ra rằng, dù giải pháp của họ có thể giúp người dùng chuyển tiền nhanh hơn, nhưng những người lao động xa xứ đó không chỉ cần một dịch vụ chuyển tiền, họ còn cần sự an toàn, an tâm và niềm tin.

Ngay khi chuyển hướng sang làm ứng dụng di động, MoMo đã xác định mục tiêu phải đảm bảo giao dịch của người dùng luôn an toàn, tốc độ và chính xác. Giai đoạn 2016 - 2017, khi nhiều doanh nghiệp còn ưu tiên tốc độ tăng trưởng người dùng, MoMo đã dồn nguồn lực để đạt PCI DSS Level 1 - tiêu chuẩn bảo mật thanh toán cao nhất thế giới. Từ nền tảng đó, MoMo liên tục nâng cấp chuẩn vận hành và duy trì chứng nhận PCI DSS suốt bảy năm liên tiếp. Song song, hệ thống quản lý an toàn thông tin được chuẩn hóa theo ISO/IEC 27001:2022, còn mã hóa đường truyền TLS/SSL giúp bảo vệ dữ liệu ngay cả khi người dùng kết nối trên mạng Wi-Fi công cộng.

Những lớp tiêu chuẩn này tạo thành "khung xương" vững chắc để MoMo có thể kết nối với các nền tảng quan trọng của quốc gia như đối chiếu định danh khách hàng qua VNeID, trở thành kênh thanh toán chính thức của Cổng dịch vụ công quốc gia, và tích hợp hệ thống dữ liệu SIMO của Ngân hàng Nhà nước…

Đáp ứng chuẩn mực cao hơn trong giai đoạn mới

Hiện nay, khi tội phạm mạng gia tăng, MoMo phải nhanh chóng thích ứng để bảo vệ người dùng tốt hơn. Theo đó, nền tảng đã hoàn thiện eKYC, tăng độ chính xác ở hàng rào sinh trắc học nhờ công nghệ Dynamic Liveness và đồng bộ xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia. Hệ thống AI vận hành theo thời gian thực không chỉ dừng lại ở xử lý giao dịch mà còn phân tích hàng trăm biến số hành vi để nhận diện rủi ro gian lận và cảnh báo chủ động cho khách hàng.

Sự kiên định với yếu tố an toàn từ giai đoạn thị trường còn non trẻ đến khi trở thành một trong những nền tảng lớn nhất chính là lý do MoMo có thể bước vào giai đoạn mới của tài chính số: Nơi mà AI, dữ liệu và chuẩn mực vận hành cao sẽ định hình cách người Việt giao dịch, thanh toán cũng như tiếp cận dịch vụ số trong tương lai.