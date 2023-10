15 triệu tấn đạm và 20 năm lao động sáng tạo không ngừng

Nhìn lại các mốc sản lượng quan trọng của Nhà máy Đạm Phú Mỹ: đạt 5 triệu tấn vào năm 2011, 10 triệu tấn năm 2017 và nay là 15 triệu tấn. Như vậy có nghĩa là đều đặn cứ sau 6 năm nhà máy lại đạt sản lượng thêm 5 triệu tấn. Điều này cho thấy tính ổn định rất cao trong hoạt động của nhà máy. Ngoài ra, nếu tính từ thời điểm nhận bàn giao nhà máy ngày 21.9.2004 và theo công suất thiết kế là 740 nghìn tấn/năm thì nhà máy đạt mốc sản lượng 15 triệu tấn sớm hơn 1 năm, nghĩa là liên tục hoạt động không chỉ bằng, mà còn vượt công suất thiết kế trong suốt hai mươi năm liền.

Cùng mừng vui đón tấn phân đạm thứ 15 triệu sau 20 năm nhà máy đi vào hoạt động

Để duy trì sự hoạt động an toàn, ổn định và liên tục với công suất cao như thế, đội ngũ vận hành, bảo dưỡng giàu năng lực, kinh nghiệm của nhà máy qua các thời kỳ đã nỗ lực và sáng tạo không ngừng; họ đã hoàn toàn làm chủ công nghệ nhà máy và liên tục đưa ra những ý tưởng, sáng kiến hợp lý hóa sản xuất giúp cải thiện và nâng cấp hiệu quả hoạt động.

Dù đã trải qua gần 2 thập niên hoạt động, bằng 4/5 vòng đời dự án thế nhưng thời gian qua nhà máy đã liên tục xác lập các thành tích và kỷ lục bất ngờ. Trong năm 2022, dây chuyền sản xuất Amoniac của nhà máy ghi nhận kỷ lục vận hành 678 ngày liên tục. Đồng thời, dây chuyền sản xuất ure đạt sản lượng kỷ lục trên 900 nghìn tấn/năm, tương đương 115% công suất thiết kế.

Tháng 8.2023 vừa qua, nhà bản quyền Haldo Topsoe (Đan Mạch) công nhận Nhà máy Đạm Phú Mỹ là một trong những Nhà máy sử dụng công nghệ của họ hoạt động tốt nhất trên thế giới thông qua chứng nhận "Vận hành xuất sắc". Đây cũng là lần thứ 3 nhà máy được trao chứng nhận ý nghĩa này.

Công tác bảo dưỡng nhà máy được đặc biệt chú trọng, giúp nhà máy duy trì hoạt động an toàn, ổn định và liên tục. Hiện nhà máy có hai đợt bảo dưỡng, đó là bảo dưỡng định kỳ hàng năm không dừng máy và bảo dưỡng tổng thể (BDTT) 2 năm/lần. Trước mỗi kỳ bảo dưỡng, PVFCCo luôn có sự chuẩn bị kỹ càng với nhiều phương án, vật tư thay thế. Trong quá trình bảo dưỡng, với tâm huyết, trách nhiệm, tinh thần sáng tạo của đội ngũ tham gia bảo dưỡng, Nhà máy Đạm Phú Mỹ hoàn toàn làm chủ tiến độ và chất lượng của công tác bảo dưỡng - là việc phức tạp, khó khăn gấp nhiều lần so với công tác vận hành. Như trong đợt BDTT năm 2023 vừa qua, nhà máy đã hoàn thành vượt tiến độ và đạt được tất cả các mục tiêu đề ra: An toàn cao nhất, chất lượng tốt nhất, tiết kiệm nhiều nhất, tiến độ nhanh nhất.

Lãnh đạo nhà máy cho biết, trong những năm gần đây nhà máy đã thay đổi phương thức bảo dưỡng từ bảo dưỡng theo tình trạng thiết bị sang bảo dưỡng ngăn ngừa. Tức là dựa trên những phân tích, đánh giá tình trạng từng máy móc, thiết bị mà tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa hoặc thay thế mới theo lộ trình nhằm ngăn ngừa những sự cố không lường trước được. Phương thức bảo dưỡng này giúp duy trì máy móc luôn trong tình trạng tốt nhất và hoạt động hiệu quả nhất, qua đó giúp nhà máy tiếp tục duy trì ổn định và có thể kéo dài vòng đời dự án thêm hàng chục năm nữa.

Tấn đạm thứ 15 triệu được đóng bao vào ngày 10.10.2023

Và trên tất cả, yếu tố quan trọng nhất giúp nhà máy đạt được kết quả hoạt động nêu trên chính là sự chuyên nghiệp, tinh thần lao động sáng tạo của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư nhà máy.

Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2022 nhà máy có tổng cộng 1.608 sáng kiến hợp lý hóa được áp dụng thành công với giá trị làm lợi khoảng gần 300 tỷ đồng. Trong số đó có khoảng 20 sáng kiến được Tập đoàn, Bộ Công thương, Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp công nhận là những sáng kiến lớn, có giá trị làm lợi cao. Ngoài ra hiện còn có hàng nghìn ý tưởng khả thi nhưng chưa được triển khai thành sáng kiến. Trong tương lai, đây là nguồn quan trọng để nhà máy tiếp tục phát triển thành sáng kiến hợp lý hóa sản xuất và áp dụng vào thực tiễn.

Để có được sự hoạt động ổn định như vậy của nhà máy trong các năm qua và trong tương lai, một yếu tố tiên quyết là nhà máy có được nguồn cung ổn định khí tự nhiên - nguyên liệu đầu vào chủ chốt. Đây là sự quan tâm và nỗ lực rất lớn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), đảm bảo nguồn cung khí cho các nhà máy sản xuất phân đạm, trong đó có Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Mốc sản lượng 15 triệu tấn hôm nay không chỉ là một cột mốc đơn thuần trên con đường phát triển của PVFCCo và nhà máy, mà chính là sự khẳng định mạnh mẽ rằng bằng năng lực và nỗ lực của đội ngũ từ Ban lãnh đạo tới từng người lao động, nhà máy sẽ tiếp duy trì hoạt động ổn dịnh, hiệu quả, góp phần quyết định vào sự tồn tại và phát triển lâu dài của Tổng công ty. Đó cũng là hành động thiết thực nhất để tri ân các thế hệ đi trước, những người đã đặt nền móng để có được một nhà máy uy nghi hiện đại trên vùng đất hoang vu năm xưa, và một PVFCCo hùng mạnh ngày hôm nay.