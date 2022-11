150 chiến sĩ truy bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ bán nước

Ngày 26.11, Công an Q.Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “giết người”, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Hoàng Ngọc Chiến (37 tuổi, trú P.Ngọc Thụy, Q.Long Biên, Hà Nội) về hành vi “giết người”.

Hoàng Ngọc Chiến là nghi phạm đã dùng dao đâm tử vong bà H. (51 tuổi, trú P.Thụy Khê, Q.Tây Hồ) ngay trước cửa nhà số 406 đường Hoàng Hoa Thám (Q.Tây Hồ) vào trưa 25.11.

Sau 4 tiếng khẩn trương huy động các lực lượng vào cuộc, Công an Q.Tây Hồ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã điều tra làm rõ, bắt giữ Chiến khi nghi phạm này đang lẩn trốn trên địa bàn H.Đan Phượng (Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Chiến đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chiến khai nguyên nhân dùng dao đâm bà H. là do nghi ngờ năm 2017, bà H. chỉ đạo cháu mình đập cửa kính nhà Chiến (khi đó nhà Chiến vẫn ở ngõ 29 Thụy Khuê, Q.Tây Hồ).

150 cảnh sát truy bắt nghi phạm giết người

Lãnh đạo Công an Q.Tây Hồ cho biết ngay sau khi nhận được tin báo về vụ án giết người xảy ra trên địa bàn P.Thụy Khuê, ban chỉ huy công an quận đã khẩn trương huy động cán bộ chiến sĩ các đội nghiệp vụ, Công an P.Thụy Khuê phối hợp các phòng nghiệp vụ công an thành phố, Viện KSND để điều tra làm rõ.

Vụ án xảy ra vào giờ nghỉ trưa, sau khi nhận mệnh lệnh, 150 cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ bỏ dở bữa cơm trưa, dừng mọi hoạt động cá nhân, lập tức có mặt để nhận nhiệm vụ.

8 tập thể và 25 chiến sĩ được khen thưởng

Theo một cán bộ điều tra viên thuộc Công an Q.Tây Hồ, mặc dù chỉ sau 4 giờ lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Chiến nhưng quá trình điều tra, xác minh gặp nhiều khó khăn, thậm chí đã có lúc đi vào “ngõ cụt”. Các điều tra viên phải chịu những áp lực lớn từ dư luận xã hội, chỉ đạo sát sao từ cấp trên, phải khám phá nhanh vụ án này.

“Khó khăn lớn nhất là khi chúng tôi tiếp nhận thông tin của người nhà nạn nhân. Người nhà cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân không mâu thuẫn với ai nên khó khoanh vùng được đối tượng, dẫn đến định hướng của chúng tôi đi vào bế tắc”, cán bộ điều tra viên nói.





Các điều tra viên tiếp tục điều tra theo hướng thu giữ hình ảnh của đối tượng qua camera an ninh trên đường. Tuy nhiên, hệ thống camera ở nơi mà đối tượng di chuyển bỏ trốn không phổ biến, dàn trải ở các ngã ba, ngã tư nên việc truy vết đường đi rất khó khăn.

“Chúng tôi xác định được đối tượng mặc quần bò dài, áo khoác tối màu, sau khi gây án đã bỏ chạy theo hướng đường Bưởi - Lạc Long Quân. Tuy nhiên, do không có hệ thống camera nên khi tới giao lộ đường Bưởi - Lạc Long Quân - Vành đai 2 thì mất dấu đối tượng”, điều tra viên nói tiếp.

Khi 2 hướng điều tra đang gặp bế tắc, rất may có một chiến sĩ đã nhận ra hình ảnh Chiến trong nhóm Zalo của Công an Q.Tây Hồ. Qua xác minh, Chiến trước đây đã sinh sống tại ngõ 29 Thụy Khuê (P.Thụy Khuê, Q.Tây Hồ), sau đó gia đình Chiến đã chuyển đến sinh sống tại P.Ngọc Thụy (Q.Long Biên).

Ngay lập tức tổ công tác gồm cán bộ Đội cảnh sát hình sự, Phòng PC02, Công an P.Thụy Khuê được cử đến khu vực nhà Chiến thì được gia đình cung cấp Chiến có tiền sử bệnh tâm thần, đã đi khỏi nhà từ sáng 25.11.

Với sự hợp tác của gia đình Chiến, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 16 giờ 20 cùng ngày, các chiến sĩ công an đã bắt giữ được Chiến khi nghi phạm này đang ở nhà họ hàng tại thôn Quý (xã Liên Hà, H.Đan Phượng).

“Khi bị bắt trong nhà người thân, Chiến có tâm lý bất ổn”, điều tra viên kể lại.

Đánh giá cao sự nỗ lực của các chiến sĩ công an, chiều 26.11, Q.Tây Hồ tổ chức buổi lễ khen thưởng đột xuất các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, bắt giữ tội phạm vụ án giết người trên. Tại buổi lễ, lãnh đạo Q.Tây Hồ tặng bằng khen cho 8 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, bắt giữ tội phạm.