150 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng: Đã xác định độc tố

Chiều 21.9, ông Mai Văn Mười, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, Viện Pasteur Nha Trang đã gửi thông báo về kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì Phượng (ở đường Phan Châu Trinh, P.Minh An, TP.Hội An, Quảng Nam) khiến 150 người phải nhập viện cấp cứu.



Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin có nhóm người biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì ở tiệm bánh mì Phượng, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) tỉnh Quảng Nam đã lấy mẫu, gửi Viện Pasteur Nha Trang đề nghị hỗ trợ kiểm nghiệm. Viện Pasteur Nha Trang đã thực hiện kiểm nghiệm 12 mẫu thực phẩm và 1 mẫu phân.

Sau khi ăn bánh mì Phượng, có 150 người nhập viện cấp cứu ROSE

Kết quả kiểm nghiệm mẫu chả heo (lấy mẫu sáng 11.9) cho kết quả dương tính với chủng Bacillus cereus sinh độc tố NHE (độc tố ruột không ly giải hồng cầu) và HBL (độc tố ly giải hồng cầu). Mẫu thịt heo xíu (lấy mẫu vào sáng 11.9) cho kết quả dương tính/25g với Salmonella spp.

Ngoài ra, các mẫu rau, xà lách, rau răm, hành, dưa leo (lấy mẫu cơ sở lưu vào sáng 12.9) cũng cho kết quả dương tính với chủng Bacillus cereus sinh độc tố NHE và dương tính/25g với Salmonella spp.

Mẫu thịt heo xíu (lấy mẫu cơ sở lưu vào sáng 12.9) cũng cho kết quả dương tính/25g với Salmonella spp. Mẫu xíu mại (lấy mẫu cơ sở lưu vào sáng 12.9) cho kết quả dương tính với Bacillus cereus sinh độc tố NHE.

Riêng 2 mẫu thịt heo xíu và xíu mại (chế biến xong lúc 19 giờ ngày 12.9, lấy mẫu lúc 10 giờ ngày 13.9) cho kết quả dương tính/25g với Salmonella spp. Ngoài ra, mẫu phân của một phụ nữ 71 tuổi (người nước ngoài) dương tính với Salmonella group D.

Ông Mai Văn Mười cho biết, liên quan đến vụ ngộ độc này, ngành y tế đã ghi nhận tổng cộng 150 người ngộ độc phải nhập viện cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng. Đến sáng nay (21.9), tất cả bệnh nhân bị ngộ độc đã xuất viện.

Hàng trăm người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì Phượng: Chủ cơ sở gửi thư xin lỗi

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 12.9, Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Nam tiếp nhận thông tin 5 người trong 1 gia đình có biểu hiện bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở tiệm bánh mì Phượng. Sau đó, số lượng bệnh nhân tăng nhanh, tính đến hôm nay 21.9 ghi nhận tổng cộng 150 người ngộ độc.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu tiệm bánh mì Phượng tạm ngưng hoạt động, chờ xác minh. Bà Trương Thị Phượng, chủ cơ sở sản xuất bánh mì Phượng, cũng đã có thư xin lỗi gửi đến khách hàng sau sự cố nhiều người bị ngộ độc do ăn bánh mì tại tiệm của bà.