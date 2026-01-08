Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Công an TP.HCM lưu ý sinh viên nâng cao ý thức cảnh giác trên không gian mạng

Hà Ánh
Hà Ánh
08/01/2026 15:37 GMT+7

Hôm nay (8.1), Trường ĐH Mở TP.HCM phối hợp với Công an TP.HCM tổ chức lễ phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm học 2025-2026.

1.500 vụ lừa đảo qua mạng: Công an TP.HCM kêu gọi sinh viên cần tỉnh táo - Ảnh 1.

Thượng tá Trần Văn Đông, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM chia sẻ thông tin

ảnh: m.c

Tại chương trình, thượng tá Trần Văn Đông, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM, cho biết trong bối cảnh kỷ nguyên số phát triển nhanh chóng, sinh viên là lực lượng trẻ, năng động, tiếp cận thông tin sớm nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Năm 2025, Công an TP.HCM đã kéo giảm hơn 24% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2024. Tuy nhiên, tội phạm lừa đảo qua mạng vẫn chiếm tỷ lệ lớn, với thiệt hại ước tính khoảng 12.000 tỉ đồng, trong đó có nhiều vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên.

"Nhiều trường hợp sinh viên trở thành nạn nhân của các hình thức như lừa đảo trực tuyến, bắt cóc online, đầu tư tiền ảo, đánh bạc qua mạng. Thực tế cho thấy, sinh viên có thể vừa là người cung cấp thông tin, vừa là đối tượng bị lợi dụng trong các hoạt động phạm pháp trên không gian mạng", thượng tá Trần Văn Đông nói thêm.

Từ thực trạng trên, thượng tá Trần Văn Đông kêu gọi sinh viên nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia sớm vào các hoạt động kinh tế rủi ro trên không gian mạng, đặc biệt là các hoạt động không được pháp luật công nhận.

"Các em cần tập trung vào học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng và làm thêm bằng chính năng lực của mình. Sự tỉnh táo và chủ động của sinh viên không chỉ giúp bảo vệ bản thân, gia đình mà còn góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới", Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP.HCM nói thêm.

GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, cũng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình an ninh, trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, thông tin xấu độc trên không gian mạng có xu hướng gia tăng, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường cần tiếp tục được quan tâm thường xuyên, chủ động và quyết liệt hơn nữa.

Trong năm học này, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM cho biết trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng; phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ lãnh đạo, quản lý và các tổ chức đoàn thể, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Lời kể của tân sinh viên bị 'bắt cóc online', được tìm thấy gần biên giới Campuchia

Lời kể của tân sinh viên bị ‘bắt cóc online’, được tìm thấy gần biên giới Campuchia

Chỉ trong 3 ngày, liên tiếp 2 tân sinh viên ở TP.HCM bị 'bắt cóc online' và được phát hiện tại Tây Ninh trong tình trạng mất liên lạc với gia đình. Một trong số này đã chia sẻ lại với phóng viên Báo Thanh Niên sự việc diễn ra trong hơn một ngày bị dẫn dắt.

