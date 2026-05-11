15.000 mỹ phẩm, giày túi hiệu Hermes, LV... giả bị hải quan bắt giữ

Sau những ngày ra đầu ra quân toàn ngành, đồng loạt triển khai các biện pháp tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Cục Hải quan cho biết đã phát hiện và thu giữ hàng chục ngàn sản phẩm nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cụ thể, ngày 7.5, Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị thuộc Chi cục Hải quan khu vực VI đã kiểm tra các lô hàng quá cảnh có nghi vấn về khai báo hải quan. Tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa, lực lượng hải quan đã phát hiện có đến 10.508 sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ các thương hiệu của Hàn Quốc. Bao gồm 4.500 tuýp serum dưỡng da Jula’s Herb Carrot Aging 40g/tuýp; 608 lọ serum làm trắng da Medicube; 200 tuýp sữa rửa mặt Eucerin 150g; 4.000 lọ kem nền L’Oreal 30ml và 1.200 túi đeo chéo giả da gắn nhãn hiệu The North Face.

Lực lượng hải quan phát hiện và kiểm tra lô hàng vi phạm ẢNH: CỤC HẢI QUAN

Về hàng thời trang, đơn vị hải quan này cũng đã phát hiện 4.350 sản phẩm thời trang có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gồm 4.100 thắt lưng; 200 đôi giày và 50 túi xách nghi vấn giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Hermes, Nike, Charles & Keith.

Hai vụ nghi vấn xâm phạm sở hữu trí tuệ trên đang được cơ quan hải quan tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để xử lý.

Mỹ phẩm nghi vấn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Trước đó, liên quan đến các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Cục Hải quan cho biết, ngày 2.2, quá trình làm thủ tục nhập khẩu lô hàng quả chà là khô nguyên cành, quả chà là khô rời của Công ty CP Hạt và Gia vị, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (thuộc Chi cục Hải quan khu vực II) đã phát hiện lô hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu "Dates Sanwan". Đây là nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo quy định tại điều 77 Nghị định 65 của Chính phủ. Trị giá tang vật vi phạm gần 2,28 tỉ đồng.

Đến nay, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I đã lập biên bản vi phạm và Chi cục Hải quan khu vực II chuyển toàn bộ hồ sơ qua UBND TP.HCM để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức xử phạt là 490 triệu đồng, áp dụng hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh của Công ty CP Hạt và Gia vị trong thời hạn 2 tháng và buộc tiêu hủy sản phẩm vi phạm.

Những lô hàng giả nhãn hiệu bị hải quan bắt giữ ẢNH: CỤC HẢI QUAN

Trong 4 tháng đầu năm, lực lượng hải quan đã phát hiện và xử lý 23 vụ vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, trong đó cao điểm là tháng 1 với 11 vụ việc. Cơ quan hải quan cho biết, hàng hóa vi phạm đa dạng, trải rộng từ hàng tiêu dùng, thời trang cao cấp mang nhãn hiệu Dior, Louis Vuitton, Adidas… thiết bị điện tử như Apple, Seiko… đến thực phẩm và linh kiện công nghiệp, phụ tùng ô tô...

Đặc biệt, Cục Hải quan cho biết, các đối tượng vi phạm chủ yếu sử dụng thủ đoạn khai báo sai tình trạng pháp lý của hàng hóa; nhập khẩu, quá cảnh hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; vận chuyển hàng giả mạo nhãn hiệu nhằm qua mắt cơ quan chức năng. Nhiều vụ việc đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, một vụ việc liên quan đến mặt hàng vòng bi do Chi cục Hải quan khu vực II phát hiện đã được kiến nghị khởi tố hình sự theo quy định.