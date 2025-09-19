163 booking trong phiên Mega Live: The Emerald 68 dẫn đầu cuộc chơi mới

Bùng nổ truyền thông từ những chỉ số ngoài mong đợi

Nếu trước đây khách hàng còn dè dặt với việc "chốt đơn" bất động sản qua màn hình, thì cú nổ truyền thông từ phiên livestream Mega Live tối 16.9 của The Emerald 68 do DKRA Realty - Tổng đại lý Tiếp thị và phân phối dự án đã chứng minh điều ngược lại.

Những con số ấn tượng chứng minh thành công của phiên Mega Live The Emerald 68

Trong 3 giờ phát trực tiếp với hai phiên ưu đãi khung giờ vàng tổng thời lượng 30 phút đã mang đến kết quả ngoài mong đợi: khách hàng nhận quà tặng voucher 1-2 chỉ vàng, được chiết khấu trực tiếp 1% vào giá bán và hưởng nhiều chính sách thanh toán linh hoạt. Không khí sôi động khiến các giao dịch diễn ra liên tục, đạt đến 163 booking thành công, hơn 150,849 lượt xem cùng 607,959 lượt tương tác thả tim, bình luận, like, share... Đặc biệt, có đến 815 khách hàng để lại thông tin, cần hỗ trợ tư vấn thêm, cho thấy sức lan tỏa vượt ngoài mong đợi.

Điều thú vị là bên cạnh nhóm khách hàng đã tìm hiểu dự án từ trước, xuất hiện một số khách hàng mới chỉ tiếp cận thông tin qua các kênh online cũng mạnh dạn xuống tiền ngay trong phiên live, bao gồm nhiều nhà đầu tư từ Hà Nội và cả khách Việt Kiều. Đây chính là bằng chứng cho thấy livestream không còn dừng ở mức "trải nghiệm tham khảo" mà đã trở thành kênh bán hàng thực thụ, đặc biệt với những dự án có đủ sức nặng về pháp lý, chất lượng và uy tín.

Với kết quả khả quan, sự kiện này không chỉ vượt xa kỳ vọng ban đầu mà còn mở ra một chương mới trong cách thức bán hàng của thị trường bất động sản Việt Nam.

Giải mã "hậu trường" của kỳ tích, khẳng định "vàng thật - sản phẩm chất"

Livestream vốn là "thánh địa" của các ngành hàng tiêu dùng với giá trị sản phẩm vừa phải. Đối với bất động sản - sản phẩm có giá trị hàng tỷ đồng, quyết định mua cần cân nhắc kỹ lưỡng. Vậy điều gì giúp phiên mega live tại The Emerald 68 tạo nên kỳ tích?

Trước hết là chiến lược truyền thông bài bản. DKRA Realty phát sóng đa kênh trên TikTok dự án - MC Nguyên Khang - báo VnExpress. Đây đều là những kênh có độ tin cậy cao, độ phủ rộng khắp, giúp sự kiện tiếp cận tệp khách hàng toàn quốc và cả kiều bào nước ngoài. Phiên live được MC Nguyên Khang dẫn dắt, cùng KOC bất động sản Quyết Trần mang đến sự gần gũi, uy tín. Đặc biệt, sự tham gia trực tiếp của Đơn vị triển khai Kinh doanh dự án và đại diện ngân hàng ACB giúp khách hàng nhận được giải đáp ngay lập tức từ chính chuyên gia, cả về sản phẩm lẫn phân tích tài chính.

Điểm sáng khác nằm ở trải nghiệm khác biệt. Mega Live tại The Emerald 68 tái hiện như một chuyến "site tour trực tuyến": từ sân khấu chính, sa bàn, đến căn hộ mẫu. Khách hàng vừa được giới thiệu thông tin vừa tận mắt chiêm ngưỡng không gian sống, tiện ích, thiết kế căn hộ. Từ đó tạo cảm giác chân thực, đa chiều, gia tăng sự tin tưởng và giảm bớt rào cản tâm lý khi "xuống tiền" qua màn hình.

Với vị trí đắc địa 3 mặt tiền đường - 3 mặt view sông và tuyến metro số 2 đi qua, The Emerald 68 được đông đảo khách hàng ở cả nhu cầu đầu tư lẫn ở thực ưu tiên lựa chọn

Dẫu vậy, các ưu đãi hấp dẫn hay kênh phát sóng uy tín chỉ là lớp cộng hưởng. Yếu tố quyết định vẫn là "vàng thật - sản phẩm chất". The Emerald 68 được bảo chứng bởi bộ đôi chủ đầu tư Tập đoàn Lê Phong và Coteccons với chuỗi thiết kế vượt chuẩn như: 11 căn/tầng - 6 thang máy; 3 tầng hầm liên thông vượt 1,6 lần chuẩn thông thường; hơn 40 tiện ích đẳng cấp; sảnh đón thông tầng cao 8m, 100% căn hộ có ban công trong đó nhiều căn ban công lồi… đã khẳng định đẳng cấp khác biệt. Dự án hiện thi công đến tầng 28/36, vượt tiến độ đến hơn 60 ngày.

Chính sách thanh toán linh hoạt, vị trí đắt giá, tiến độ xây dựng thần tốc và chất lượng được bảo chứng bởi bộ đôi chủ đầu tư tập đoàn Lê Phong và Coteccons chính là những yếu tố giúp The Emerald 68 chinh phục khách hàng ẢNH: QUỐC DŨNG

Ngoài ra, chủ đầu tư còn tung ra chính sách tài chính hiếm có: thanh toán 6,8% ký HĐMB, thanh toán 20% đến khi nhận sổ. Khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ cao cấp bằng lương chỉ từ 10 triệu đồng/tháng nhờ ngân hàng cho vay 80% trong 30 năm, ân hạn gốc đến khi nhận nhà và hỗ trợ lãi suất đến 5 năm; cashback 22% khi thanh toán nhanh và miễn 12 tháng phí quản lý. Đây là lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ, đặc biệt trong bối cảnh pháp lý dự án đã đầy đủ, tạo sự an tâm cho người mua. Vị trí dự án cũng thuộc hàng "độc tôn": ngay mặt tiền Quốc lộ 13, cách trung phường Sài Gòn chỉ 11,5 km - gần nhất trong tất cả dự án đang triển khai tại khu vực Đông Bắc, tầm nhìn hướng sông Sài Gòn và Landmark 81, nhưng giá bán chỉ từ 52 triệu/m2

Chính sự hội tụ của vị trí, chất lượng xây dựng, pháp lý chuẩn chỉnh và chính sách tài chính linh hoạt đã làm nên niềm tin, từ đó tạo ra cú bùng nổ cho phiên mega live.

Sự kiện này không chỉ dừng ở một chiến thắng bán hàng, mà còn là lời khẳng định: bất động sản Việt Nam đã sẵn sàng bước vào thời kỳ số hóa toàn diện. Tuy nhiên, đây cũng là cuộc chiến thanh lọc, nơi chỉ những dự án thật sự đủ "tin" và "tín" mới có thể bùng nổ chốt deal và đội ngũ triển khai The Emerald 68 chính là nhà tiên phong.