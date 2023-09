17 giờ 8.9 là hạn cuối để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến

Theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, sau khi các trường ĐH thông báo kết quả xét tuyển đợt 1, những thí sinh đạt điểm đỗ phải xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT (tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn), bắt đầu từ ngày 24.8. Thời hạn cuối cùng các em truy cập được vào hệ thống và xác nhận nhập học là 17 giờ ngày mai, 8.9.



Tân sinh viên K68 ĐH Bách khoa Hà Nội làm thủ tục nhập học MAI CHI

Khi đã xác nhận nhập học xong, thí sinh sẽ không được hủy xác nhận nhập học. Nếu muốn hủy xác nhận nhập học phải liên hệ với trường đại học mà mình đã xác nhận nhập học để được giải quyết.

Đối với những thí sinh không xác nhận nhập học trong thời hạn quy định, nếu không có lý do chính đáng thì coi như từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận. Nếu do sự cố bất khả kháng (như ốm đau, tai nạn và có giấy xác nhận của bệnh viện quận, huyện trở lên; do thiên tai và có xác nhận của UBND quận, huyện trở lên), cơ sở đào tạo xem xét quyết định tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

Nếu do sai sót, nhầm lẫn của cán bộ thực hiện công tác tuyển sinh hoặc cá nhân thí sinh gây ra, cơ sở đào tạo chủ động phối hợp với các cá nhân, tổ chức liên quan xem xét các minh chứng và quyết định việc tiếp nhận thí sinh vào học hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh để thí sinh vào học sau.

Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.

Sau khi xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD-ĐT, thí sinh sẽ được nhận giấy báo nhập học của trường ĐH mà mình trúng tuyển. Trong đó thông báo rõ thời gian, hình thức thực hiện thủ tục nhập học.