17 nhóm nhảy tiếp theo vào Chung kết Dalat Best Dance Crew 2025

Ban giám khảo gồm: Ông Trần Đình Tài - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen; Bà Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng; Ông Trần Đình Phương - Phó tổng giám đốc Công ty Truyền thông Bee và biên đạo Viết Thành.

Ở bảng A, 5 cái tên vào chung kết: 212 Nation Junior Crew, Ori Stepz Kids, Ninekids Đơn Dương, TS Kids và HV - Junior. Ngoài ra, BTC đặc cách thêm 2 đội Style2D và Athena vào chung kết.

Chung kết Bảng phong trào mở rộng diễn ra vào 29.4.2025

Ở bảng B, 10 nhóm nhảy vào chung kết: AYS Crew, 212 Nation, Foggy DLU Crew, S.U.N Dance Team, Way D, Ha-Lo Dance Team, Hercule - YU Crew, CDC, DucTrong Dancing, THPT Nguyễn Du.

Dalat Best Dance Crew 2025 - Hoa Sen Home International Cup do Tập đoàn Hoa Sen phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Chương trình được tài trợ bởi Hệ thống Siêu thị Vật liệu Xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home cùng thương hiệu Ống Nhựa Hoa Sen - Dẫn nguồn hạnh phúc (Tập đoàn Hoa Sen) và ARROW - Thiết bị vệ sinh thông minh. Đơn vị thực hiện là Công ty Truyền thông Bee. Chương trình được bảo trợ truyền thông bởi Pops, Thể thao Việt Nam plus và Saobiz.