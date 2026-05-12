1.700 m2 đất của Lộc Trời bị ngân hàng thu hồi để xử lý nợ

Ngân hàng nêu trên cho biết sẽ tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm liên quan các khoản cấp tín dụng của Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời nhằm xử lý, thu hồi nợ căn cứ theo các luật định và trên cơ sở hợp đồng tín dụng với thỏa thuận đã ký kết giữa các bên.

Theo thông báo, các tài sản đảm bảo có tổng diện tích đất gần 1.700 m2 tại TP.HCM, gồm: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất có diện tích 709 m2 và tài sản gắn liền với đất tại 135/1A Phạm Viết Chánh (nay là 12/41 Nguyễn Hữu Cảnh), phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM (nay là phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hồ sơ gốc số 8401/2001 do UBND TP.HCM cấp ngày 23.5.2001, cập nhật thay đổi ngày 12.10.2001; chứng nhận số nhà số 79/CN-QLĐT ngày 28.3.2024.

Và quyền sử dụng đất đối với thửa đất có diện tích 988,6 m2 và tài sản gắn liền với đất tại 172 bis - 174 Trần Hưng Đạo và 14 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM (nay là phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AI 551725, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: T00028 do UBND TP.HCM cấp ngày 31.7.2009.

Đại diện ngân hàng cho biết, việc thực hiện thu giữ tài sản được triển khai sau thời gian dài ngân hàng phối hợp làm việc, hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc hoạt động và xử lý các nghĩa vụ tài chính. Tuy nhiên, phía doanh nghiệp và các bên liên quan chưa thực hiện đầy đủ các cam kết, nghĩa vụ theo thỏa thuận tín dụng và hợp đồng bảo đảm.

Phía ngân hàng đã gửi thông báo yêu cầu bên vay, bên bảo đảm và các bên đang quản lý tài sản chủ động phối hợp bàn giao tài sản và hồ sơ pháp lý phục vụ công tác xử lý nợ theo quy định. Nay đã quá thời hạn yêu cầu, các nghĩa vụ liên quan vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ trả nợ.

Theo đó, ngân hàng sẽ tiến hành các biện pháp thu giữ tài sản bảo đảm theo đúng quy định pháp luật và các điều khoản đã ký kết trong hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp. Ngân hàng ấn định tiến hành thu giữ tài sản bảo đảm đã nêu của Lộc Trời vào ngày 11.6.2026, đến khi khách hàng tất toán khoản nợ.