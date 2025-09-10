1.768 đơn vị thuộc cấp xã chậm chi lương, Bộ Tài chính nói gì?

Ngày 9.9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ phiên họp chuyên đề tháng 9.2025 cho ý kiến đánh giá tình hình triển khai thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, cho biết về hỗ trợ tài chính và ngân sách, có 33/34 địa phương đã ban hành nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã.

Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, báo cáo tại hội nghị ẢNH: MOF

Tính đến ngày 5.9, có 55.293 đơn vị thuộc cấp xã đã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, chiếm 99,01% tổng số các đơn vị; 552 đơn vị thuộc cấp xã chưa mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, chiếm 0,99%.

Đáng chú ý, 54.077 đơn vị thuộc cấp xã đã chi lương tháng 8, chiếm 96,62% tổng số đơn vị. Số đơn vị thuộc cấp xã chưa chi lương tháng 8 là 1.768, chiếm 3,38%.

Nguyên nhân chủ yếu là do các đơn vị chưa gửi hồ sơ ra Kho bạc Nhà nước đề nghị mở tài khoản và chưa gửi hồ sơ đề nghị chi lương tháng 8.

Liên quan tình hình bố trí trụ sở làm việc, Bộ Tài chính thông tin, các địa phương đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc cho các xã, phường, đặc khu để đảm bảo điều kiện hoạt động thông suốt.

Nguyên tắc chung là tận dụng tối đa trụ sở hiện có, ưu tiên bố trí tập trung hoặc hoán đổi trụ sở với các đơn vị trên địa bàn. Nhiều trụ sở cơ quan cấp huyện cũ đã được sử dụng lại để bố trí cho cấp xã mới.

Các địa phương đã bố trí cân đối nguồn lực cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc, tập trung trước mắt cho các khu vực thường xuyên tiếp và giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Nhiều đơn vị không có cán bộ đủ điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

Đánh giá về tình hình thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều ý kiến tại hội nghị đề cập tới khó khăn về thiếu hụt nhân sự tài chính, kế toán tại cấp xã.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: MOF

Nhiều đơn vị cấp xã không có đủ lãnh đạo, cán bộ có chuyên môn sâu về lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là không có cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng, dẫn đến nhiều đơn vị không thể mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện chi ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, một số cán bộ, công chức chưa nắm bắt đầy đủ các hướng dẫn của T.Ư, chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có chức năng, thẩm quyền để hướng dẫn xử lý...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, ngành tài chính cần tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các địa phương tháo gỡ vướng mắc, dù thuộc thẩm quyền của địa phương nhưng vẫn phải có sự đồng hành.

Ông Thắng giao Kho bạc Nhà nước đôn đốc các địa phương chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn khẩn trương thực hiện việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định để thực hiện chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là chi trả tiền lương, chế độ chính sách, an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

Vụ Ngân sách nhà nước rà soát, đánh giá lại kinh phí thực tế, cần thiết cho các hoạt động của mô hình mới để đề xuất cấp bổ sung ngân sách kịp thời, đầy đủ; tiếp tục hướng dẫn địa phương về thực hiện mua sắm, về thu, chi tài chính, ngân sách.

Vụ Pháp chế rà soát, tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để các địa phương triển khai thực hiện; hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền trong giai đoạn hiện nay.