18 nhà thiết kế trong và ngoài nước tham gia 'Vietnam International Fashion Week' 2023

Chương trình Vietnam International Fashion Week sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16.7 tới tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM. Viết tiếp hành trình thúc đẩy thời trang bền vững tại Việt Nam với chủ đề Shaping The Future (tạm dịch: Kiến tạo tương lai), Vietnam International Fashion Week sẽ đánh dấu cột mốc thứ 15 bằng những bộ sưu tập (BST) đặc biệt sử dụng các chất liệu thân thiện với thiên nhiên, đến từ những nhà thiết kế (NTK), thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế.

Một trong những “đặc sản” thường lệ của họp báo Vietnam International Fashion Week là màn chào sân với mini Fashion Show các thiết kế của NTK tham dự chương trình. Trong ảnh là thiết kế của Adrian Anh Tuấn MULTIMEDIA

Thiết kế của NTK Nguyễn Minh Công

Thiết kế đến từ thương hiệu PHOENIX by Vũ Thu Phương MULTIMEDIA

Trailer giới thiệu Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week 2023

Được sáng lập từ năm 2014 bởi bà Trang Lê - CEO Công ty MultiMedia JSC, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week) mong muốn tạo bệ phóng và cơ hội đưa thời trang Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời đưa xu hướng của thời trang thế giới đến gần hơn với khán giả Việt, thông qua việc giới thiệu các BST mới nhất.

Trải qua 14 mùa tổ chức tại thủ đô Hà Nội và TP.HCM, Vietnam International Fashion Week đã trở thành chiếc cầu nối văn hóa - sự kiện thời trang có quy mô và uy tín với sự tham dự của các Đại sứ quán, Lãnh sự quán các nước: Italy, Úc, Pháp, Hà Lan, Israel, Hàn Quốc... Chương trình được đánh giá là tuần lễ thời trang lớn nhất khu vực Đông Nam Á, và đứng thứ tư châu Á sau Tokyo, Seoul và Shanghai Fashion Week.

Thiết kế đến từ NTK Ivan Trần

Thiết kế của Butuni

Thiết kế áo dài của Đặng Trọng Minh Châu

Ở mỗi mùa, Ban tổ chức (BTC) Vietnam International Fashion Week luôn nỗ lực sáng tạo nhằm đem đến sàn diễn thời trang màu sắc lôi cuốn nhất. Đặc biệt, trong những năm gần đây, hòa theo dòng chảy xu hướng chung của thời trang thế giới, Vietnam International Fashion Week đang nỗ lực truyền tải thông điệp về phát triển thời trang bền vững tới các NTK, người tiêu dùng và khán giả của chương trình.

Chủ đề này đã được BTC khai thác với nhiều góc độ khác nhau, thông qua các BST sử dụng nguyên liệu tái chế từ tơ sen, thân tre, vỏ hàu, chai nhựa, hay khuyến khích việc gìn giữ các yếu tố văn hóa trong thời trang.

Các NTK, thương hiệu thời trang trong nước và quốc tế tham gia Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2023 nhận hoa từ BTC

Clip chính thức công bố danh sách các nhà thiết kế, thương hiệu thời trang sẽ góp mặt tại chương trình Vietnam International Fashion Week mùa thứ 15

Mùa thứ 15 của chương trình mong muốn tiếp tục định hướng cho tương lai của thời trang Việt, tôn vinh nguồn nguyên liệu tự nhiên trong nước thân thiện với môi trường như: tơ, lụa, sợi gai được sản xuất từ những làng lụa lâu đời, hay dưới bàn tay nghệ nhân của đồng bào dân tộc phía Bắc, qua đó giúp giảm thiểu tác động của ngành công nghiệp thời trang tới môi trường, đồng thời bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Những điểm mới của mùa thứ 15 lần này được giới thiệu tại buổi họp báo (28.6), đáng chú ý như Lê Thanh Hòa được BTC lựa chọn là NTK mở màn, với BST Hoa trên sóng nước được sản xuất từ các chất liệu thân thiện với môi trường như lụa Mã Châu, organza, taffeta, sợi cọ raffia.

NTK mở màn Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam - Lê Thanh Hoà (phải) và NTK kết màn - Vũ Việt Hà (trái) chụp ảnh cùng bà Trang Lê - Trưởng BTC



NTK đảm nhận vị trí kết màn cho tuần lễ thời trang là Vũ Việt Hà khi anh đã dành nhiều tâm huyết cho chất liệu tự nhiên của Việt Nam. BST Nước đầu nguồn lần này của anh lấy ý tưởng từ họa tiết thuỷ ba sóng nước trên trang phục cổ Việt Nam thế kỷ 19.

Thiết kế của Lê Thanh Hòa

Thiết kế của Vũ Việt Hà

Thiết kế của Christos Chronis (Úc)

Bên cạnh đó, mùa thứ 15 tiếp tục chào đón sự quay trở lại của một số nhà thiết kế quen thuộc như: NTK Adrian Anh Tuấn, NTK Nguyễn Minh Công, NTK Ivan Tran, NTK Đặng Trọng Minh Châu, NTK Vũ Thu Phương (thương hiệu PhoenixV), NTK Thảo Nguyễn, Học viện thiết kế và thời trang London, NTK Frederick Lee (Singapore), NTK Xuan Thu Nguyen (Hà Lan), thương hiệu Butuni; và những gương mặt mới như: Melya.vn, CEM, NTK Christos Chronis (Úc), NTK Kobi Lebi (Israel), NTK Phan Nguyễn Minh Quân, Học viện thời trang Marangoni Fashion Institute (Italy).

Clip điểm lại những cột mốc phát triển của Vietnam International Fashion Week

Bà Trang Lê - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD) kiêm Chủ tịch AVIFW

Tại buổi họp báo, bà Trang Lê - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD) kiêm Chủ tịch Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam - chia sẻ: "Tôi thực sự xúc động và tự hào khi nhìn lại hành trình 15 mùa qua của Vietnam International Fashion Week, bởi giờ đây, chương trình đã không chỉ là một sự kiện thời trang do MultiMedia JSC sản xuất, mà đã trở thành điểm hẹn dành cho những tín đồ yêu mến thời trang trong nước và quốc tế. Chúng tôi chọn thông điệp Shaping The Future từ năm 2019 với mong muốn đem đến định hướng mới cho phát triển thời trang Việt. Vào năm 2020 và 2021, khi toàn bộ ngành thời trang trên thế giới gần như tê liệt vì đại dịch Covid-19, nhưng chúng tôi đã dắt tay nhau bước qua khó khăn một cách đầy ngoạn mục. Đó cũng chính là thời điểm chúng tôi quyết định lựa chọn phát triển bền vững là hướng đi cần thiết cho tương lai của thời trang Việt.

Vietnam International Fashion Week 2021 và 2022 đã từng đưa những câu chuyện về sử dụng chất liệu tái chế (chủ đề ReFashion), hay đưa yếu tố văn hóa vào thời trang (Taste Of Heritage - Cảm hứng di sản), thì năm 2023 này, với cột mốc kỷ niệm mùa thứ 15, chúng tôi quyết định tiếp tục với thông điệp Shaping The Future - Kiến tạo tương lai với các BST sử dụng chất liệu tự nhiên của Việt Nam, cùng định hướng đưa thời trang Việt Nam đến những bước xa hơn, trở thành một thị trường thời trang có sự phát triển to lớn, giống như những gì mà các quốc gia trên thế giới đã và đang làm".