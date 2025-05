18 tỉ đồng quà tặng khách hàng tại lễ mở bán The Infinity Dĩ An

18 năm hoạt động - 18 tỉ đồng quà tặng tri ân khách hàng

Tập đoàn Charm Group vừa công bố "cơn mưa giải thưởng" lớn chưa từng có dành cho những khách hàng của dự án The Infinity Dĩ An trong lễ mở bán lần này. Tổng giá trị lên đến 18 tỉ đồng, bao gồm hơn 660 chỉ vàng IJC, 600 voucher nghỉ dưỡng tại Charm Resort Long Hải và 600 voucher từ thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Maelyeong. Theo đại diện chủ đầu tư, đây là lần đầu tiên tập đoàn mạnh tay trao tặng số lượng quà lớn đến vậy tại một sự kiện mở bán bất động sản nhằm tri ân khách hàng đồng thời kỷ niệm 18 năm thành lập thương hiệu Charm Group.

The Infinity Dĩ An - dự án tâm huyết của Charm Group sẽ tổ chức lễ mở bán vào ngày 25.5.2025 với giá trị quà tặng lên đến 18 tỉ đồng Ảnh: Phối cảnh tòa tháp

Với sức hấp dẫn từ quà tặng giá trị cùng tiềm năng của dự án, thông tin về sự kiện mở bán The Infinity Dĩ An đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ thị trường. Đáng chú ý, toàn bộ giỏ hàng đợt 1 đã được khách hàng đặt chỗ thành công. Điều này cho thấy sức hút của dự án, đồng thời phản ánh xu hướng lựa chọn những sản phẩm có giá trị thực và pháp lý rõ ràng đang là ưu tiên hàng đầu của người mua.

Sản phẩm của The Infinity Dĩ An chú trọng đến không gian thoáng đãng và nhiều cây xanh Ảnh: Phối cảnh tiện ích

The Infinity Dĩ An phát triển theo hướng căn hộ chú trọng yếu tố sức khỏe và tiện ích sống bền vững. Dự án nằm trong lòng khu phức hợp Charm City - một khu dân cư hiện hữu với hạ tầng đồng bộ, hệ thống tiện ích đã đi vào vận hành ổn định. Nhờ đó, cư dân tương lai của The Infinity có thể tận hưởng cuộc sống tiện nghi mà không phải chờ đợi. Tiến độ thi công tại dự án đang được đẩy mạnh, đảm bảo thời gian bàn giao theo đúng cam kết, đồng thời sở hữu pháp lý hoàn thiện, đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán.

Nằm ngay vị trí đắc địa cạnh ngã tư 550, The Infinity Dĩ An thừa hưởng lợi thế kết nối linh hoạt đến các khu vực lân cận, đặc biệt chỉ mất chưa đến 30 phút để di chuyển vào trung tâm TP.HCM. Trong bối cảnh có thông tin về việc sáp nhập Bình Dương vào TP.HCM, nhiều chuyên gia nhận định đây là cơ hội lớn để bất động sản khu vực Dĩ An gia tăng giá trị. The Infinity được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án nổi bật, hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng dịch chuyển và phát triển đô thị trong thời gian tới.

Hệ sinh thái Charm Group nâng tầm giá trị sống

The Infinity là một trong những dự án nổi bật nằm trong hệ sinh thái do Charm Group kiến tạo. Với thông điệp "Hành trình kiến tạo những biểu tượng", trong suốt 18 năm hoạt động, Charm Group đã để lại dấu ấn trên thị trường qua loạt dự án tầm cỡ.

The Infinity Dĩ An nằm trong khu phức hợp Charm City với nhiều tiện ích đã hiện hữu, an ninh chặt chẽ Ảnh: Charm Group

Tiêu biểu là khu phức hợp cao cấp Charm City với ba tòa tháp đã đi vào vận hành ổn định, sở hữu hệ tiện ích đồng bộ phục vụ cư dân. The Infinity Dĩ An chính là mảnh ghép cuối cùng và cao cấp nhất, hoàn thiện tổng thể khu phức hợp này.

Ở phân khúc nghỉ dưỡng, Charm Group phát triển Charm Resort Long Hải - Resort 5 sao đầu tiên tại Long Hải. Dự án đang trong quá trình bàn giao, khẳng định uy tín và tiềm lực phát triển dự án của Charm Group. Cùng với đó là Charm Resort Hồ Tràm - Siêu tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí biển quy mô 50ha, sở hữu 4 km đường bờ biển đẹp nhất Hồ Tràm. Dự án là nơi tổ chức các lễ hội quy mô lớn, góp phần nâng tầm hình ảnh du lịch của địa phương.

Nằm trong hệ sinh thái Charm Group, biệt thự Charm Resort Long Hải vừa bàn giao cho khách hàng Ảnh: Charm Group

Tại Đà Lạt, L’Amour De Charm mang đậm dấu ấn kiến trúc cổ kính, được ví như "di sản giữa lòng phố hoa" với số lượng giới hạn, mang đến giá trị độc bản cho chủ nhân sở hữu.

Bên cạnh bất động sản, hệ sinh thái Charm Group còn mở rộng sang lĩnh vực trang sức đá quý với thương hiệu IJC, là tác giả của chiếc vương miện danh giá Vivawoman tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. IJC cũng sở hữu nhiều bộ sưu tập thiết kế tinh xảo, được nghệ sĩ và người nổi tiếng tin tưởng lựa chọn khi tham dự các sự kiện quan trọng.

"Suốt chặng đường 18 năm hoạt động, hệ sinh thái Charm Group không ngừng được mở rộng, đa dạng về lĩnh vực và chất lượng dịch vụ. Vì vậy, khách hàng sở hữu sản phẩm tại The Infinity Dĩ An không chỉ đầu tư vào một bất động sản, mà còn tận hưởng đặc quyền đến từ chuỗi dịch vụ cao cấp của chúng tôi, đại diện Charm Group chia sẻ.