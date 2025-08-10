1,8 tỉ đồng tiếp sức khôi phục vườn sâm Ngọc Linh cho đồng bào Xê Đăng

Ngày 10.8, UBND xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây thuộc H.Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã tổ chức phát động phong trào "Khôi phục vườn sâm Ngọc Linh, cà phê sau mưa bão", thu hút hàng trăm cán bộ, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tham dự.

Theo UBND xã Măng Ri (Quảng Ngãi), mưa bão, đặc biệt là cơn bão số 3, đã tàn phá gần 26.500 gốc sâm Ngọc Linh, gây thiệt hại khoảng 12 tỉ đồng. Ngoài ra, bão còn làm hư hại 2,9 ha cà phê, 2,5 ha bời lời, lúa nước và nhiều loại cây trồng khác. Tổng trị giá thiệt hại ước tính lên tới 17,1 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, trao hạt giống cà phê cho bà con Xê Đăng ở xã Măng Ri

ẢNH: UBND XÃ MĂNG RI CUNG CẤP

Măng Ri là xã vùng cao, phần lớn cư dân là đồng bào Xê Đăng. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, trong đó sâm Ngọc Linh và cà phê là hai cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu chính cho hàng trăm hộ dân.

"Sâm Ngọc Linh là "quốc bảo" của Việt Nam, nhưng chỉ sau một trận bão, hàng chục nghìn cây bị cuốn trôi hoặc hư hại, khiến bà con lâm vào cảnh khó khăn chồng chất", ông Phạm Xuân Quang, Chủ tịch UBND xã Măng Ri, chia sẻ.

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ sau lễ phát động ẢNH: UBND XÃ MĂNG RI CUNG CẤP

Cũng theo ông Quang, phần lớn diện tích sâm ngọc linh bị thiệt hại thuộc về 189 hộ đồng bào Xê Đăng, với 24.600 cây sâm từ 1 - 5 năm tuổi bị hư hỏng nặng. Nguồn lực khôi phục sau bão của bà con gần như cạn kiệt, từ cây giống, vật tư cho tới vốn sản xuất.

Ngay sau lễ phát động, hàng trăm cá nhân, đơn vị đã chung tay đóng góp: 200 triệu đồng tiền mặt, 7.500 hạt sâm Ngọc Linh (trị giá 750 triệu đồng), 500 cây sâm giống (trị giá 125 triệu đồng), 150.000 cây cà phê (trị giá 750 triệu đồng) và 20.000 cây thông giống (trị giá 40 triệu đồng) với tổng trị giá hơn 1,8 tỉ đồng.

Một hộ gia đình ủng hộ 300 hạt giống sâm Ngọc Linh cho đồng bào xã Măng Ri ẢNH: UBND XÃ MĂNG RI CUNG CẤP

Toàn bộ nguồn lực này sẽ được ưu tiên cấp phát cho các hộ nghèo, cận nghèo và những gia đình chịu thiệt hại nặng nề nhất, nhằm giúp bà con sớm phục hồi vườn sâm và cà phê. "Tấm lòng của bà con, doanh nghiệp hôm nay không chỉ là vật chất mà còn là nguồn động viên to lớn, giúp người dân Măng Ri có thêm niềm tin để tái thiết cuộc sống", ông Quang nói.

UBND xã Măng Ri cho biết, hạt và cây sâm sẽ được phân bổ trực tiếp tới từng hộ, bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Còn cây cà phê không chỉ hỗ trợ các hộ mất trắng mà còn cấp cho các hộ nghèo để mở rộng diện tích trồng.

Trong khi đó, 20.000 cây thông giống sẽ được trồng tại các vùng đệm, vừa tạo vành đai xanh chống xói mòn, vừa phục vụ định hướng phát triển du lịch và trồng dược liệu lâu dài.

Trao tượng trưng giống cây cho đồng bào Xê Đăng sau lễ phát động ẢNH: UBND XÃ MĂNG RI CUNG CẤP

Với người Xê Đăng ở Măng Ri, sâm Ngọc Linh không chỉ là sinh kế mà còn là niềm tự hào. Việc được hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp khôi phục vườn sâm mà còn giữ gìn giống cây quý cho mai sau.

Trong những ngày tới, chính quyền xã sẽ phối hợp các hộ dân triển khai trồng mới, chăm sóc diện tích sâm và cà phê bị thiệt hại, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật canh tác để hạn chế rủi ro trước biến đổi khí hậu.

Sự chung tay của cộng đồng đã thắp lên hy vọng mới ở vùng cao Măng Ri, nơi những triền núi xanh sẽ sớm trở lại với màu của sâm, cà phê và thông - màu của sự hồi sinh.