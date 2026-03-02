18 tuổi mắc sùi mào gà: Xu hướng trẻ hóa và sự chủ quan nguy hiểm

Bác sĩ Nguyễn Phú An, Khoa Lâm sàng 3, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, cho biết sùi mào gà là một trong những bệnh phổ biến nhất ở nhóm tuổi trẻ. Các bệnh như giang mai, lậu và Chlamydia cũng được ghi nhận với tần suất ngày càng nhiều hơn.

Ngày càng có xu hướng trẻ hóa

“Điều đáng nói là độ tuổi mắc bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, có những trường hợp mới 16-18 tuổi. Ngoài ra, những người trẻ thuộc nhóm MSM (nam quan hệ tình dục với nam) đến cơ sở y tế khám ngày càng nhiều. Đây là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao do thường không sử dụng bao cao su và có nhiều bạn tình khác nhau. Ngoài ra, việc quan hệ bằng đường miệng và đường hậu môn cũng là những đường có nguy cơ lây truyền STIs cao hơn đường quan hệ tình dục thông thường”, bác sĩ Phú An nói.

Cụ thể như trường hợp bệnh nhân T.T.K (18 tuổi), đến khám tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM vì phát hiện các nốt sùi nhỏ vùng hậu môn. Tuy nhiên, do ngại đi khám, anh K. tự mua thuốc bôi trên mạng nhưng không hết. Song, do không thấy đau và không ảnh hưởng đến việc đi vệ sinh nên bệnh nhân trì hoãn không đi khám trong nhiều tháng.

“Khi đến khám, tổn thương đã lan rộng thành một khối sùi mào gà khổng lồ, kích thước lớn ở vùng hậu môn, thậm chí lây lan vào trong ống hậu môn. Chúng tôi phải cho bệnh nhân nhập viện, tiến hành gây tê tuỷ sống để điều trị cắt đốt trọn khối sùi mào gà này”, bác sĩ Phú An cho hay.

Hay gần đây, nam bệnh nhân 18 tuổi đến khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương vì xuất hiện các u nhú quanh hậu môn kéo dài khoảng một tháng. Người bệnh có tiền sử quan hệ tình dục đường sinh dục - hậu môn. Tại phòng khám, bác sĩ ghi nhận tổn thương sùi mào gà phân bố dày đặc quanh hậu môn và lan vào ống hậu môn.

Tiến sĩ - bác sĩ chuyên khoa 2 Trà Anh Duy (Trung tâm sức khỏe Nam giới Men's Health), giảng viên Khoa Tâm lý học (Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM) cho biết, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt ở nam giới, đang có xu hướng gia tăng rõ rệt. Nếu như trước đây, phần lớn ca bệnh tập trung ở nhóm trung niên, những người có đặc tính công việc đặc thù thì nay độ tuổi mắc bệnh đã trẻ hóa, phổ biến ở thanh niên từ khoảng 20 tuổi, thậm chí có những trường hợp dưới 20.

Tại Trung tâm sức khỏe Nam giới Men's Health, khoảng 30% bệnh nhân trẻ đến khám có liên quan đến các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, sùi mào gà, giang mai…

Những ngộ nhận phổ biến

Theo bác sĩ Anh Duy, kỷ nguyên số mang lại khả năng kết nối cao, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức mới. Mạng xã hội và các ứng dụng hẹn hò phát triển mạnh khiến không ít bạn trẻ dễ dàng bước vào những mối quan hệ ngắn hạn, thường được gọi là FWB (friends with benefits).

Từ góc nhìn tâm lý, bác sĩ Duy phân tích rằng phía sau lựa chọn này có thể là những yếu tố đặc trưng về giới. Ở một số nam giới, nhu cầu khám phá, cảm giác chinh phục và tìm kiếm trải nghiệm mới lạ có thể khiến họ chấp nhận hành vi tình dục tiềm ẩn rủi ro, dù vẫn ý thức được những hệ lụy đi kèm.

Bác sĩ Duy cũng chỉ ra một ngộ nhận phổ biến: Nhiều người tin rằng chỉ cần sử dụng thuốc dự phòng HIV (PrEP) là có thể hoàn toàn an toàn khi quan hệ tình dục.

“PrEP có tác dụng phòng ngừa HIV, nhưng không bảo vệ khỏi các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như lậu, giang mai hay chlamydia. Khi tỷ lệ nhiễm HIV giảm, các bệnh lý này lại có xu hướng gia tăng”, bác sĩ Duy nhấn mạnh.

Một số nghiên cứu ghi nhận nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục ở người sử dụng PrEP cao hơn khoảng 1,24 lần so với nhóm không dùng. Đáng chú ý, trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới (MSM) đang dùng PrEP, nguy cơ nhiễm lậu tăng hơn 25 lần và giang mai tăng gần 45 lần.

