Trong 183 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí quốc gia, giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (báo in) chọn được 21/274 tác phẩm; giải Xã luận, bình luận, chuyên luận (báo in): 10/78 tác phẩm; giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (báo in): 15/178 tác phẩm; giải Ảnh báo chí: 10/107 tác phẩm.

Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận (phát thanh) chọn được 9/57 tác phẩm; giải Chương trình phát thanh tổng hợp, tọa đàm, phóng sự, phóng sự tài liệu, phóng sự điều tra (phát thanh): 19/179 tác phẩm; giải Tin, phóng sự (truyền hình): 20/294 tác phẩm; giải Bình luận, chuyên luận, giao lưu, tọa đàm (truyền hình): 10/50 tác phẩm; giải Phim tài liệu, ký sự truyền hình: 15/117 tác phẩm.

Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (báo điện tử) chọn được 22/291 tác phẩm; giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (báo điện tử): 16/158 tác phẩm; giải Báo chí đa phương tiện: 10/102 tác phẩm; giải Báo chí sáng tạo: 6/28 tác phẩm.