19 năm Dai-ichi Life Việt Nam kiến tạo niềm tin ‘Tất cả vì con người’

Hành trình vun đắp niềm tin từ những giá trị bền vững

Sau gần 2 thập kỷ có mặt tại Việt Nam, mỗi khách hàng đồng hành cùng Dai-ichi Life Việt Nam không chỉ là một niềm tin yêu lớn lao mà Công ty vinh dự đón nhận và phục vụ với cả tấm lòng mà còn là trách nhiệm mà Công ty không ngừng nỗ lực thực hiện mỗi ngày.

Với nhiều khách hàng, sự tin tưởng dành cho Dai-ichi Life Việt Nam đến từ niềm tin vào giá trị Nhật Bản, chị Ngô Tuyết Phấn (TP.HCM) quyết định tham gia cùng lúc hai hợp đồng bảo hiểm khi các con còn học tiểu học. Gần hai thập kỷ sau, khi hợp đồng lần lượt đáo hạn cũng là lúc con chị bước vào giảng đường đại học. Điều khiến chị an tâm không chỉ là giá trị tài chính nhận được, mà còn là cảm giác yên lòng khi những dự tính dài hạn cho con luôn có sự đồng hành của Dai-ichi Life Việt Nam.

Từ trải nghiệm tích cực của bản thân và gia đình, diễn viên Kha Ly chia sẻ: "Chúng ta nên ưu tiên đầu tư cho sức khỏe. Bởi vì, có sức khỏe chúng ta mới làm được các việc yêu thích và theo đuổi những ước mơ cũng như chăm lo cho bản thân và gia đình. Khi chúng ta trang bị một nền tảng vững chắc, bảo vệ cho sức khỏe của mình thì chúng ta sẽ thấy an tâm, tự tin hơn. Vì thế, Ly đã quyết định tham gia 5 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ với Dai-ichi Life Việt Nam cho cả gia đình 3 thế hệ để yên tâm tập trung phát triển sự nghiệp".

Niềm tin đôi khi còn được thử thách qua những biến cố lớn. Trường hợp của chị Phạm Thị Tuyết Trinh (TP.HCM), người phát hiện ung thư cổ tử cung ở giai đoạn sớm, là một minh chứng. Trong suốt quá trình điều trị kéo dài nhiều tháng, khoản chi trả bảo hiểm gần 400 triệu đồng đã trở thành điểm tựa tài chính quan trọng giúp chị an tâm chữa trị. "Chính biến cố của bản thân khiến tôi càng tin tưởng chọn Dai-ichi Life Việt Nam - thương hiệu uy tín hàng đầu Nhật Bản, làm người bạn đồng hành trong cuộc sống" chị chia sẻ.

Những câu chuyện đời thường ấy không chỉ là những trải nghiệm cá nhân, mà còn khẳng định giá trị bền vững được Dai-ichi Life Việt Nam kiên trì xây dựng: niềm tin hình thành qua thời gian, được kiểm chứng bằng trải nghiệm và củng cố bằng trách nhiệm. Chính nền tảng đó đã giúp Dai-ichi Life Việt Nam trở thành người bạn đồng hành tin cậy của hơn 5 triệu khách hàng và gia đình trên khắp cả nước.

Niềm tin của khách hàng còn được xây dựng từ những cam kết vững chắc và được thực thi nhất quán, minh bạch và công bằng. Với phương châm "Minh bạch - Đầy đủ - Nhanh chóng", trong năm 2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả 5.500 tỉ đồng quyền lợi bảo hiểm cho hơn 400.000 trường hợp, nâng tổng số tiền chi trả lên hơn 29.800 tỉ đồng cho hơn 2,4 triệu trường hợp trong 18 năm qua, đồng thời trích lập gần 58.000 tỉ đồng dự phòng nhằm đảm bảo vững chắc quyền lợi tương lai của khách hàng. Song song đó, với chiến lược đầu tư "Hiệu quả - An toàn - Dài hạn", Công ty Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt kết quả tích cực, gia tăng hơn 2.700 tỉ đồng, bổ sung vào giá trị tài khoản hợp đồng của khách hàng.

Không ngừng đổi mới để vững tin tiến bước

Trên nền tảng niềm tin của hơn 5 triệu khách hàng và gia đình, Dai-ichi Life Việt Nam không ngừng đổi mới sản phẩm nhằm đáp ứng toàn diện các nhu cầu bảo vệ ngày càng đa dạng, với quyền lợi thiết thực như An Tâm Song Hành Thịnh Vượng, An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng cùng các giải pháp bảo vệ toàn diện như chăm sóc tai nạn, bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ duy trì đóng phí và chăm sóc thai sản 24/7 đã trở thành lá chắn tài chính vững chắc cho nhiều gia đình Việt.

Bên cạnh đó, Dai-ichi Life Việt Nam luôn xem việc nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng là trọng tâm xuyên suốt trong chiến lược đổi mới. Công ty không ngừng đầu tư cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ và chuẩn hóa các điểm chạm phục vụ khách hàng. Những nỗ lực này đã mang lại kết quả tích cực: chỉ số hài lòng khách hàng (CSAT) đạt 83%, ứng dụng Dai-ichi Connect thu hút hơn 1,4 triệu người dùng, trong khi các quy trình thẩm định, phát hành hợp đồng, chăm sóc và chi trả bảo hiểm được số hóa mạnh mẽ thông qua AI/OCR, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng một cách đồng bộ tại mọi điểm chạm.

Nhìn lại chặng đường gần 2 thập kỷ qua, Dai-ichi Life Việt Nam luôn kiên định trong chiến lược phát triển bền vững, khả năng thích ứng linh hoạt và sức mạnh nội tại để tạo dựng một doanh nghiệp vững vàng hôm nay. Hành trình 19 năm không chỉ là dấu ấn của thời gian, mà là hành trình của niềm tin được xây dựng bằng sự bền bỉ, trách nhiệm, chính trực và trên hết là những giá trị nhân văn 'Tất cả vì con người' mà Dai-ichi Life Việt Nam kiên trì theo đuổi.

Với nền tảng niềm tin được vun đắp suốt 19 năm cùng tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới không ngừng, Dai-ichi Life Việt Nam sẵn sàng tiến về phía trước, tiếp tục tạo dựng những giá trị bền vững cho hiện tại và các thế hệ mai sau, để mỗi người Việt Nam luôn vững tin tiến bước, tự tin hướng tới một tương lai an tâm và tươi sáng.