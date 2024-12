19 thiếu nữ bị lừa bán làm gái mại dâm

Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Công an tỉnh Hưng Yên, Cảnh sát Lào và các đơn vị chức năng của Bộ Công an phá án, giải cứu thành công nhiều nạn nhân nữ đang bị bóc lột tình dục.

Phan Thị Nguyệt Mai và Lương Văn Dũng ẢNH: BỘ CÔNG AN

Đến nay, cảnh sát đã khởi tố, bắt tạm giam Phan Thị Nguyệt Mai (33 tuổi, trú xã Lý Nhân, H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) và Lương Văn Dũng (35 tuổi, trú xã Nhật Tân, H.Tiên Lữ, Hưng Yên) cùng về tội mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo Bộ Công an, Mai là đối tượng cầm đầu đường dây này.

Sang Lào tìm mối để bán người Việt sang làm gái mại dâm

Cuối năm 2021, Mai quen Dũng và thuê nhà sống chung với nhau như vợ chồng tại Hưng Yên. Thời gian này, Dũng quản lý 6 nhân viên phục vụ quán karaoke, Mai giúp Dũng tuyển thêm nhân viên.

Đầu năm 2023, Mai nói với Dũng sang Lào tìm đường đưa phụ nữ Việt Nam sang bán dâm để kiếm được nhiều tiền hơn. Một thời gian sống bên Lào, Mai về nước tuyển phụ nữ về làm nhân viên cho Dũng, cũng để tập kết rồi lựa chọn đưa sang Lào làm gái mại dâm.

Trang "Tầu" và chồng người Trung Quốc bị Cảnh sát Lào tạm giữ ẢNH: BỘ CÔNG AN

Tháng 3, bé Đ.T.T (15 tuổi, trú TP.Tuy Hòa, Phú Yên) thấy Mai đăng bài tuyển nhân viên nên kết bạn và được Mai rủ về Hưng Yên làm tiếp viên quán karaoke với mức lương 15 triệu đồng. Được khoảng 1 tuần, Mai rủ T. sang Lào làm tiếp viên quán karaoke với mức lương cao hơn nên T. đồng ý.

Ngày 25.3, Mai đưa T. và O.T.K (19 tuổi, trú Nghệ An), cũng là nhân viên phục vụ quán karaoke ở H.Tiên Lữ) ra bến xe bắt xe khách lên Điện Biên. Đến cửa khẩu Tây Trang, Mai, T. và K. làm thủ tục xuất cảnh sang Lào và đến khu kinh tế Boten (tỉnh Luang Namtha, Lào; khu vực giáp ranh giữa Lào và Trung Quốc).

Tại đây Mai giao T. và K. cho một phụ nữ tên thường gọi là Trang "Tầu" và thông báo T. nợ Mai 68 triệu đồng, yêu cầu T. làm việc cho Trang "Tầu" để trả nợ cho Mai. Hàng ngày cháu T. phải bán dâm cho khách Trung Quốc từ khoảng 18 giờ đến sáng hôm sau. Do bị Trang "Tầu" đe dọa sẽ bán đi nơi khác nếu không chấp hành nên T. đã phải bán dâm theo sắp đặt của Trang.

Làm ở Boten được khoảng 2 tuần, lợi dụng sự sơ hở của các đối tượng, T. đã bỏ trốn được về Việt Nam.

Giải cứu 19 thiếu nữ

Ban chuyên án đã triển khai phá án, đồng loạt khám xét, triệu tập các đối tượng và giải cứu thành công 5 nạn nhân.

Mở rộng đấu tranh, C02 xác định Mai và bạn trai đã tuyển nhiều phụ nữ rồi dụ dỗ đưa sang Boten bàn giao cho Trang "Tầu" để tổ chức bán dâm cho người Trung Quốc.

Các thiếu nữ bị bán sang Lào được đưa về Việt Nam ẢNH: BỘ CÔNG AN

Đồng loạt tiến hành triệu tập, khám xét tại địa chỉ số 76, 77 tòa nhà trong khu kinh tế Boten, cảnh sát 2 nước bắt giữ đối tượng, giải cứu nạn nhân tại nhiều địa điểm trong đặc khu Boten.

Cảnh sát Lào đã triệu tập, khám xét, tạm giữ Hu Ping (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), Chen QinBo (45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc; chồng của Trang "Tầu"), Đinh Thị Ngọc Linh (26 tuổi, quê Phú Thọ) và Hoàng Thị Ành (26 tuổi, quê tại Lai Châu) để điều tra hành vi mua bán người, môi giới mại dâm.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm mua bán người (Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào) đã trục xuất, bàn giao cho C02 Hà Thị Thu Trang (tức Trang "tàu" ) và 13 nạn nhân có liên quan đến cơ sở mại dâm vừa bị Cảnh sát Lào triệt phá, đưa về Việt Nam để đấu tranh, khai thác phục vụ công tác điều tra.