Kinh tế Chính sách - Phát triển

19.8 thông xe cầu Nhơn Trạch, không phải xe nào cũng được đi

Hà Mai
Hà Mai
16/08/2025 11:49 GMT+7

Ngày 19.8 tới, cầu Nhơn Trạch (thuộc gói thầu XL1, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM) sẽ thông xe và bắt đầu khai thác chính thức từ 7 giờ ngày 20.8, rút ngắn quãng đường từ TP.HCM sang Đồng Nai.

Cầu Nhơn Trạch là một phần của dự án thành phần 1A thuộc Vành đai 3 TP.HCM. Tuyến này bắt đầu từ nút giao với tỉnh lộ 25B (Đồng Nai) và kết thúc tại nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tổng chiều dài toàn tuyến là 8,22km, trong đó đoạn đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai dài 6,3km, đoạn còn lại 1,92km thuộc địa phận TP.HCM.

19.8 thông xe cầu Nhơn Trạch, không phải xe nào cũng được đi - Ảnh 1.

Cầu Nhơn Trạch bắc qua sông Đồng Nai vốn đầu tư 1.800 tỉ đồng, là gói thầu chính và lớn nhất của dự án thành phần 1A có tổng vốn 6.900 tỉ đồng thuộc Vành đai 3 TP.HCM

ẢNH: M.Q

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), trong giai đoạn đầu sau khi thông xe, do dự án thành phần 3 phía Đồng Nai chưa hoàn thành, chưa đảm bảo kết nối nên các đơn vị sẽ tổ chức 2 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp lưu thông từ ĐT.25B đến cầu Nhơn Trạch, riêng xe máy chỉ được phép lưu thông từ ĐT.25B đến đường Lý Tự Trọng. 

Phía TP.HCM, sẽ  tổ chức cho ô tô lưu thông từ cầu Nhơn Trạch kết nối vào nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuy nhiên, xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ bị cấm lưu thông trên toàn tuyến dự án thành phần 1A do nút giao kết nối vào trạm thu phí cho đường cao tốc chưa hoàn thành toàn bộ.

Ở giai đoạn sau (dự kiến từ cuối năm 2026) khi tất cả các dự án thành phần đã hoàn thành đồng bộ, toàn tuyến sẽ được tổ chức giao thông theo quy mô đường cao tốc (xe cơ giới lưu thông phần lõi cao tốc 4 làn xe, xe hỗn hợp lưu thông trên đường song hành), riêng cầu Nhơn Trạch khai thác giao thông hỗn hợp (tổ chức mặt cắt ngang 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, có dải phân cách ngăn cách giữa làn xe cơ giới và làn xe hỗn hợp).

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đánh giá: Sau khi khánh thành, công trình sẽ kết nối liên thông từ đầu tuyến phía Đồng Nai qua cầu Nhơn Trạch sang bờ TP.HCM, rút ngắn quãng đường từ TP.HCM sang Đồng Nai, đi sân bay quốc tế Long Thành và các tỉnh lân cận. Người dân từ TP.HCM đi sân bay Long Thành (Đồng Nai) có thể rẽ phải, đi theo tỉnh lộ 25B, giảm áp lực cho cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang quá tải, chưa được mở rộng.

Người dân TP.HCM sắp được đi cầu Nhơn Trạch bắc qua sông Đồng Nai

Người dân TP.HCM sắp được đi cầu Nhơn Trạch bắc qua sông Đồng Nai

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), ngày 19.8 tới, TP.HCM sẽ thông xe nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cùng cầu Nhơn Trạch (thuộc gói thầu XL1, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
