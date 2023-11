2 anh em đâm nhau tử vong ở Thủ Đức: Mâu thuẫn vợ con bị chửi mắng

Ngày 18.11, Công an TP.Thủ Đức, TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, tiếp tục làm rõ vụ án mạng xảy ra trên địa bàn P.Bình Trưng Tây làm một người tử vong.

Nạn nhân tử vong trong vụ án mạng được xác định là anh Nguyễn Ngô Hoàng Thành C. (31 tuổi), còn nghi phạm trong vụ việc là Nguyễn Ái Bảo (44 tuổi, cùng ngụ TP.Thủ Đức). Nạn nhân và hung thủ là 2 anh em ruột.

Con hẻm nơi xảy ra vụ 2 anh em đâm nhau làm 1 người tử vong ở TP.Thủ Đức TRẦN DUY KHÁNH

Thông tin ban đầu, chiều tối 17.11, 2 anh em ruột nói trên ngồi nhậu cùng 3 người khác tại căn nhà trong hẻm 141 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây.

Trong lúc nhậu, Bảo đã chửi mắng vợ và con của anh C. Bực tức, anh C. lấy gạch ném về phía Bảo nhưng không trúng và tiếp tục lao vào đánh nhau. Sau đó, Bảo lấy dao từ dưới bếp, đâm trúng vào vùng ngực của anh C.

Vụ việc làm anh C. bị thương nặng, được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngoại viện.

Nhận tin báo, Công an TP.Thủ Đức phối hợp Công an P.Bình Trưng Tây và các đơn vị liên quan có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, bắt giữ nghi phạm để tiếp tục làm rõ vụ việc.